EXCLUSIV! Armin Nicoară și Claudia Puican vorbesc despre motivul pentru care nu pot face un copil, deocamdată. Cei doi și-au deschis sufletul pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican au mărturisit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro că vor să se cunune cât mai rapid posibil, doar că pandemia și măsurile anti-COVID i-ar obliga să organizeze un eveniment mult prea restrâns.

Armin Nicoară despre problemele care l-au împiedicat să conceapă: „Am fost la doctor. Mi-a dat tratament”

Claudia Puican și Armin Nicoară la un eveniment [Sursa foto: Facebook: Armin Nicoară]

Nu mai este un secret faptul că Armin Nicoară a avut, până de curând, ceva probleme de sănătate care nu le-au permis lui și Claudiei Puican să facă un copil.

„Noi încercăm de ceva timp să facem un copil, dar au fost mici probleme la mine și am fost la un doctor. Mi-a dat să fac un tratament, a zis că totul e ok, că putem să începem.”, a declarat Armin Nicoară în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ceea ce îi oprește acum pe Armin și Claudia să-și mărească familia este faptul că nu formează încă o familie cu adevărat în fața lui Dumnezeu.

O cununie, însă, ar fi complicată în condiții de pandemie.

„Chestia este că nu pot să încep ceva fără să mă sfătuiesc cu duhovnicul meu. I-am spus și Claudiei să mergem la el. Când am fost la el, ne-a zis: << Mai bine vă cununați prima dată, iar după puteți să faceți ce vreți voi, câți copii vreți voi. Pentru ca acel copil să fie sănătos, să fie bine, trebuie să vă cununați la biserică!>> Noi vrem să facem cununie acum, dar ce cununie să faci cu trei oameni?! Nici nașii n-au loc!”,

a adăgat cântărețul.

Claudia Puican despre iubitul ei: „Armin e mai delăsător.”

Armin Nicoară și Claudia Puican în vacanță [Sursa foto: Facebook: Armin Nicoară]

Iubita lui Armin Nicoară, Claudia Puican, este și ea nerăbdătoare să meargă la altar cu Armin. Spre deosebire de acesta, Claudia își dorește o cununie mai intimă.

„Dacă ne ajută Dumnezeu, dacă avem posibilitatea cu restricțiile din ziua de astăzi, în 2022 aș vrea să facem o cununie. Eu aș vrea să fie cât mai restrânsă, nu cum ar vrea el, cu cât mai mulți invitați. Vreau să am acolo familia și prietenii apropiați! Nu cred că mai are rost să așteptăm...ar fi foarte bine să facem cununia anul ăsta. El e mai delăsător, așa...ar fi perfect dacă aș organiza eu tot și i-aș spune doar să vină atât! Este în construcție casa lui și ne-ar plăcea să ne și mutăm de la apartament, ca să putem avea mai mulți invitați.”, a mărturisit cântăreața Claudia Puican în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

