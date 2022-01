EXCLUSIV Aya de la Puterea dragostei, primele declarații după despărțirea de Andrei! Cu cine s-a mutat acum? „A observat toată lumea”

In articol:

Din nefericire, unul dintre cele mai iubite cupluri din emisiunea ”Puterea Dragsotei” s-a despărțit, respectiv Aya și Andrei, concurenții care au fost cei mai apreciați și cei mai îndrăgiți de publicul de acasă.

Aya: ”Ne așteptăm la o împăcare”

Imediat ce fanii celor doi au sesizat că între ei s-a produs ruptura, admiratorii cuplului au așteptat câteva explicații despre ceea ce s-a întâmplat între Aya și Andrei, motiv pentru care, recent, blondina a făcut o serie de declarații despre despărțirea de partenerul său.

Pentru fanii cuplului format din Aya și Andrei încă mai există o speranță, asta pentru că blondina, prezentă în platoul emisiunii ”Totul pentru Puterea Dragostei”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, aceasta a declarat că, atât ea, cât și fostul partener se gândesc la o împăcare. Astfel, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a explicat că, de fapt, ea și Andrei nu s-au despărțit definitiv, ci doar au luat o pauză, din cauza unor discuții mai aprinse pe care le-au avut în ultima perioadă.

Citeste si: EXCLUSIV! Mariana de la “Puterea Dragostei”, detalii neștiute despre cearta cu Aya! Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Marinescu?

Totodată, Aya a recunoscut că s-au blocat aproape pe toate conturile de socializare și nu au mai vorbit câteva zile, însă după aceea și-au scris de pe alte conturi și au început, din nou, să comunice.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

„Nu pot spune că ne-am despărțit definitiv. Vorbim aproape în fiecare zi, Andrei vine și mai ieșim. Ne așteptăm la o împăcare. Pur și simplu se întâmplă chestia asta de fiecare dată când ieșim afară. Toată lumea știe că Andrei este foarte gelos. Totul a început după ce am ieșit cu fetele și ne certăm mereu. Am ieșit cu fetele la un suc și a început cearta. Nu am mai vorbit o zi sau două și ne-am dat block, am arhivat toate pozele. Tot am vorbit, ne-am scris de pe alte conturi.”, a declarat Aya la emisiunea ”Totul despre Puterea Dragostei”.

De asemenea, Aya și Andrei s-au certat destul de rău după sărbători, motiv pentru care blondina a decis să-și facă bagajele și să se mute la prietena sa, Adelina. De câteva zile, Aya locuiește la tânără, însă a spus că va mai sta la aceasta doar până când în relația ei cu Andrei se vor mai liniști puțin lucrurile.

„Ne-am certat după sărbători. După cearta noastră, a observat toată lumea că eu stau la Adelina. Mi-am luat câteva bagaje, nu mi-am luat tot de acasă și le-am dus la Adelina și de câteva zile stau la ea, până trece toată chestia asta.”, a mai adăugat Aya.

Aya și Adelina [Sursa foto: Captură Video]

De la ce pornesc certurile între Aya și Andrei

De asemena, sinceră din fire, Aya a vorbit și despre motivul pentru care în relația sa cu Andrei apar discuții. Așadar, tânăra a explicat că partenerul său cunoaște destul de multă lumea în oraș, iar diferite persoane vin să-i dea ”raportul” lui, atunci când cineva încearcă să vorbească cu blondina. Ei bine, de aici și până la o ceartă este doar un pas, asta pentru că Andrei este destul de gelos.

EXCLUSIV. Andrei și Aya de la Puterea Dragostei, din nou împreună! După întoarcerea din Liban, cei doi spulberă zvonurile despărțirii

„Andrei cunoaște multă lume în București. Tot ce mișc eu se știe, află de fiecare dată. Se trezește câte un băiat să îmi ceară Instagramul, chiar dacă le spun că am iubit. Oamenii pe care îi cunoaște Andrei se trezesc să îi spună lui și apoi el se enervează, neștiind care e treaba. Se enervează și după intervin certurile.”, a mai spus Aya.

Distribuie pe: