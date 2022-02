EXCLUSIV. Bella Santiago regretă că n-a intrat la ”Bravo, ai stil! Celebrities” încă de la început. S-a hotărât fix de ziua ei să participe: ”Este cadou de la Dumnezeu”

In articol:

Bella Santiago a ocupat locul trei în Marea Finală ”Bravo, ai stil! Celebrities”, lucru foarte important pentru ea. Cunoscuta artistă intrase de circa o lună în emisiune și nu s-ar fi gândit vreodată că va ajunge până la finalul acesteia. Bella Santiago a avut ocazia să intre încă de la începutul competiției, în sezonul șapte, însă n-a făcut-o de teamă.

Aceasta a povestit cu lux de amănunte, în emisiunea prezentată de Irisha, că a fost contactată cu privire la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, însă a ezitat la început. Aceasta s-a decis chiar de ziua ei să intre în emisiune, considerând că este un semn de la Dumnezeu.

Bella Santiago, fericită că a ajuns în Marea Finală

Celebra artistă este foarte fericită că a ocupat locul trei în Marea Finală a sezonului șapte ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Bella Santiago regretă că nu a intrat de la început în competiție, pentru că ar fi arătat mult mai multe ținute și stil, spune ea.

” Mă simt foarte bine să fiu alături de fetele care sunt pe primele locuri, pe locul 1 si 2, pentru că eu intrasem de o lună și iată că sunt pe locul 3. Sunt bucuroasă. Vorbeam cu prietenii și mă gândeam de ce nu am intrat de la început, pentru că poate mă ajuta mai mult. Puteam să arăt mai multe ținute, mai mult stil. Înainte să înceapă sezonul șapte, producția a vorbit cu mine și mi-a zis să vin la Bravo, ai stil! că mă vrea și pe mine. I-am zis că nu știu dacă vreau să particip la concursul ăsta, că nu mă simt pregătită, că nu fac față. Eu nu vorbesc româna, nu știam să comentez de ținute. Am acceptat provocarea de ziua mea, m-am gândit că este cadou de la Dumnezeu să fiu acolo, să am această experiență, dacă mă tot uitam la emisiune, pe Instagram...am luat asta ca pe un semn”, a dezvăluit Bella Santiago, în platoul WOWbiz.