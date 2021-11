EXCLUSIV. Berna de la Puterea Dragostei, adevăratul motiv al despărțirii de Radu: ”Am făcut eu o porcărie, chiar mi-a părut rău”

In articol:

Berna a fost prezentă, astăzi, în emisiunea Totul despre Puterea Dragostei, unde a făcut declarații exclusive despre povestea de iubire dintre ea și fostul ei iubit, Radu, dar și despre zvonurile apărute în online, legate de ea și de Philip. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D a dat tot din casă și a spus adevăratul motiv al despărțirii.

Berna susține că totul a plecat de la o prostie, pe care acum o regretă. De altfel, frumoasa blondină a ținut să precizeze că vrea să se împace cu Radu și nu cu Philip, așa cum se vorbește pe internet. Tânăra are sentimente puternice pentru fostul ei iubit, cu care a fost trei luni și de care s-a despărțit din cauza fostului logodnic, mai precis a lui Philip. Totul ar fi pornit de la un apel făcut în glumă.

Berna de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Captură Video]

Berna de la Puterea Dragostei, adevăratul motiv al despărțirii de Radu

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a ținut să lămurească câteva aspecte legate de viața ei sentimentală, pentru ca cei care o cunosc să nu-și mai dea cu părerea.

” Eu și Radu ne-am despărțit pentru că am făcut eu o porcărie, nu trebuia să fac această chestie și chiar mi-a părut rău. Eu cu Radu nu ne-am certat timp de trei luni, am avut doar mici gelozii. Dar am făcut o porcărie. Am vrut să fac și eu o glumă și l-am sunat pe Philip, dar nu eu eram la telefon, era prietena mea și din gluma aceea s-a ajuns la altceva. Eu chiar am vrut să fac o glumă,nu am vrut să îl sun pentru că îmi era dor de el sau vreau să mă împac cu el sau vreau să am ceva cu el. Eu cu Philip nu o să mai fim niciodată împreună, nu îmi doresc, Berna și Philip nu mai există. Doar că am vrut să fac o glumă cu prietena mea și s-a aflat că era numărul meu. Prietena mea i-a dat un telefon să-i spună că e o fostă iubită de-a lui. În loc să tastez ca #31# ca să sun cu număr privat, eu nu am tastat, am dat copy paste la număr și a apărut numărul meu și s-a prins că eu am fost. Eu l-am sunat ca să fac o caterincă, nu l-am sunat ca să vorbesc eu cu el.

Vreau să lămuresc această situație, eu pun mâna pe inimă, îmi doresc să mă împac cu Radu. Eu pe el îl iubesc, la el țin. Eu nu mai văd o relație cu Philip așa cum o vedeam acum un an doi. Eu i-am spus lui Radu că a fost o glumă. Vă dați seama că l-a deranjat pentru că mă iubește și și eu îl iubesc pe el. Poate dacă nu erau sentimente atât de profunde între noi mă ierta din prima. Până la urmă doar am sunat, nu am făcut altceva nimic. L-am înțeles și îi dau dreptate pentru că a fost urât din partea mea să fac acest lucru. Nici mie nu mi-ar fi plăcut să facă el invers”, a spus Berna, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Berna si iubitul ei, Radu [Sursa foto: Captură Video]