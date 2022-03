EXCLUSIV! Berna, la un pas să își pună capăt zilelor! Blondina a făcut dezvăluiri uluitoare din viața ei! "Am vrut să adorm pe vecie"

In articol:

Bernadette este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din mediul online. Aceasta este foarte apreciată pentru felul cum arată și carisma pe care o are. Își ține mereu fanii la curent cu tot ce face, unde merge și cum se îmbracă.

Berna a vrut să se sinucidă

Blondina a cunoscut succesul în urma participării în cadrul unui show matrimonial, unde a ajuns până în finală.

Cu toții o cunoaștem plină de veselie, energie și mereu pusă pe șotii, însă foarte puțini au știu că Berna a vrut să își pună capăt zilelor. Invitată în cadrul emisiunii Online story, moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, blondina și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai negre perioade din viața ei.

În urmă cu ceva timp, contul de Instagram al Bernei a fost blocat, iar acest lucru a afectat-o profund, având în vedere că social media este sursa ei de venit. Aceasta a povestit, cu emoție, cum se simțea în acele moemnte, în care nu știa dacă își va mai recupera vreodată contul de socializare.

"Am avut o depresie foarte mare.(...) Am zis că mai bine iau somnifere să adorm pe vecie, pentru că chiar nu mai avea rost să trăiesc. Așa credeam pe atunci. Cu ajutorul lui Radu am trecut peste, el m-a calmat, m-a temperat. Pentru mine a fost un șoc total. Am vrut să mor. Am avut mare noroc cu Radu, dacă nu era el făceam un lucru oribil. Nu am apucat să iau nimic, datorită lui Radu care stătea mereu lângă mine, era foarte atent cu mine. Simțea că am nevoie de cineva care să mă ia în brațe, să mă protejeze, să îmi ofere căldură, pentru că eu atunci eram pierdută, m-am pierdut pe mine. Nu mai voiam să vorbesc nici cu părinții mei, cu absolut nimeni. Toată lumea mă suna și mă întreba de ce le-am dat block, pentru că așa apărea din cauză că aveam contul închis. O sunam pe mama mea, disperată și plângeam.", a mărturisit Berna, în cadrul interviului realizat de Cornelia Ionescu.

Berna, mărturii sincere despre Radu, după despărțire

Berna și Radu au fost multă vreme împreună, însă drumurile lor s-au separat. La un moment dat, blondina a fost întrebată dacă se gândește la împăcare, dar și cum ar reacționa dacă și-ar vedea fostul iubit, alături de o altă femeie. Răspunsurile au fost fabuloase.

"Normal că m-aș împăca cu el, că îl iubesc. Simt asta acum, dar poate peste o lună, două, când îi trece și lui de mine și mie de el, poate nu o să mă mai intereseze. Cum a fost și în fosta mea relație. Atunci mă interesa foarte mult, acum mă lasă rece. Îmi pun mâna pe inimă și spun că pe mine nu mă mai interesează acel băiat, pentru mine este un oarecare, cineva cu care am avut o relație. Vorbesc de Philip aici. Dacă l-aș vedea pe Radu cu o altă feemei, aș leșina. Primul lucru, le-aș da like, m-aș preface că nu îmi pasă, dar m-ar durea. Cam 3-4 zile aș plânge, dar orice durere, cu timpul, pleacă, pentru că dacă l-aș vedea că e fericit cu femeia aceea, aș renunța cu totul la el și m-aș îndrepta spre alt băiat. Atunci chiar știu că este stop.", a declarat Berna, în platoul WOWbiz.