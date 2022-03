EXCLUSIV. Bianca Comănici, adevărul despre relația cu Andrei Bănuță: ”S-a supărat că nu l-am ales pe el”. Prezentatoarea a dat cărțile pe față

In articol:

Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu, o nouă ediție de senzația a emisiunii ”Bărbați vs. Femei”. Prezentatoarea și-a adus aminte de un joculeț foarte interesant, de acum ceva timp, în care a fost nevoită să aleagă anumiți băieți. Ei bine, câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei l-a ales, la acea vreme, pe Alex de la Ido Twins și nu pe Andrei Bănuță.

Se pare că această alegere a avut și urmări, căci artistul s-a supărat pe brunetă.

Citeste si: EXCLUSIV. Bianca Comănici a dat din casă: ”Mami nu este foarte bine”. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia ei și ce promisiune i-a făcut prezentatoarea în direct, celei care i-a dat viață

Citeste si: Klaus Iohannis, discuţie de ULTIMA ORĂ cu Volodimir Zelenski. Ucraineanul l-a „dat de gol..- bzi.ro

Bianca și Stefan [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici: ”S-a supărat că nu l-am ales pe el”

Bianca Comănici a povestit cu lux de amănunte cum la un joculet din emisiunea ”Bărbați vs. Femei” l-a ales pe Alex de la Ido Twins în locul lui Andrei Bănuță. În acel moment, se pare că artistul s-a supărat pe brunetă, pentru că nu l-a ales pe el. Prezentatoarea a mărturisit, în ediția trecută a emisiunii, faptul că așa a simțit în acel moment, să-l aleagă pe Alex.

Asta nu înseamnă că își dorește o relație sau ceva mai mult decât o prietenie cu Alex de la Ido Twins, spune Bianca Comănici.

Citeste si: „Nu mă mai joc”! Bianca Comănici, cu nervii întinși la maxim în noul episod al emisiunii ”Nu te supăra, frate”. Ce a enervat-o la culme pe brunetă

” Am făcut la un moment dat un joc foarte interesant, unde trebuia să alegem dintre anumiți băieți și ce credeți? Am primit mesaje de la acei băieți, în special de la Andrei Bănuță, care s-a supărat că nu l-am ales pe el și l-am ales pe Alex de la Ido Twins...și i-am spus lui Andrei că din păcate, nu știu din ce considerente, l-am ales pe Alex. Dar am primit și foarte multe mesaje de la oameni, de ce am făcut acea alegere. Așa am simțit pe moment, nu înseamnă că-mi doresc o relație cu acei băieți sau că îmi plac acei băieți mai mult. Așa am considerat eu în acel moment să aleg. Acum să nu se supere pe mine, dacă o să mai fie joculețe de genul, vom vedea”, a spus Bianca Comănici, în emisiunea ”Bărbați vs. Femei”.