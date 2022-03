EXCLUSIV! Bianca Drăgușanu rupe tăcerea! Vedeta spune adevărul despre presupusul scandal cu soacra ei: "Nu caut prietenie cu nimeni"

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o

femeie de succes.

Bianca Drăgușanu are o relație longevivă și extrem de frumoasă cu iubitul ei! Cei doi au mers în vacanțe de lux, având parte de clipe de vis. Chiar dacă mama lui nu a fost total de acord cu Bianca, celor doi nu le-a păsat și și-au trăit în continuare povestea de dragoste. Recent, acesta i-a făcut o surpriză de proporții iubitei lui și l-a invitat pe Tzancă Uraganu să îi dedice hiturile sale.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre relația cu soacra ei

Deși se vede clar că totul merge bine între Bianca și iubitul ei, pe adresa pe pont am primit un mesaj de la un cititor care susține că "duminică seara a avut loc un mare scandal între Bianca și mama iubitului său". Contactată de WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu a rupt tăcerea și a spus adevărul despre relația cu soacra ei.

"E aberant! Nu e adevărat! Acest subiect nu are legătură cu mine niciodată! Nu există acest scandal! Cineva care nu are ocupație, inventează subiecte. La cum sunt eu și mă știe toată lumea, mie dacă mi se spune ceva de genul, în secunda doi expun pe media, pe Instagramul meu și știe toată lumea dacă e adevărat sau nu. Sunt persoana care nu se ascunde și nu își poate ascunde stările, nu am de ce. Dacă exista vreun conflict, eu îl dau la populație pe tavă. Nu există niciun conflict în momentul de față și aș ruga să nu mă provoace nimeni că dacă intri în mocirlă, te mănâncă porcii. Nu se ceartă nimeni cu nimeni.", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre postarea cu trimitere la soacra ei

Astăzi, frumoasa blondină a postat pe contul ei de Instagram un filmuleț în care a făcut câteva glume, la un moment dat pomenind și de mama ei soacră. Fanii au crezut că e un mesaj subliminal, însă Bianca a lămurit lucrurile și a explicat cum stă situația de fapt. Ba mai mult, a dezvăluit cum se înțelege în prezent, cu mama partenerului său de cuplu.

"Este o glumă amuzantă și nu este tendențioasă și cu ceva rău. Eu am zis mamă soacră, deci este o glumă amuzantă, nu este ceva rău sau tendențios acolo. Asta denotă faptul că nu există tensiuni între noi. Nu ne cunoaștem, nu am vorbit, am înțeles poziția dumneaei de mai multă vreme, nu caut prietenie cu nimeni, nici nu vreau, nu mă interesează, dar nu există răutate în ceea ce am postat eu pe Instagram.", a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu, despre persoana care a lansat zvonul despre scandalul cu soacra ei

Vedeta a fost clar deranjată de zvonurile care au circulat despre acest presupus scandal, mai ales de persoana care le-a răspândit. Bianca nu s-a abținut și a vorbit și despre cei care îi urmăresc pas cu pas viața și împrăștie informații nefondate despre ea și oamenii din jurul ei.

"Este cineva care are mult timp liber, mă stalkerește și e atent la detalii cu cercei cu B de la Bianca. Nu există așa ceva! Dacă există vreun conflict de cea mai mică natură, în care eu sunt provocată, eu răspund în secunda doi și dau apă la moară la toată lumea. Eu nu am decât fani și cei care aparent nu sunt fanii mei, ei sunt cei mai mari fani ai mei, care mă stalkeresc.", a mai spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.