EXCLUSIV! Brigitte Pastramă, organizatoarea unui eveniment de Crăciun! Câți bani a investit? "Doar astea două sunt 10.000 de dolari"

Brigitte Pastramă a vrut să marcheze venirea sărbătorilor de iarnă și a organizat un eveniment de lux, unde vedetele și copiii lor au vizitat țara lui Moș Crăciun. Aceasta a fost ajutată de soțul ei, Florin Pastramă și de buna ei prietenă, Oana Roman.

Evenimentul a avut loc la una dintre locațiile pe care Brigitte le deține, un loc de joacă pentru copii. Acesta a fost foarte bine organizat, astfel încât, atât vedetele, cât și copiii lor, s-au bucurat de cadouri, gustări și o atmosferă de sărbătoare.

Cât a scos Brigitte Pastramă din buzunar, pentru evenimentul de Crăciun?

Atunci când vrea ca totul să iasă perfect și ca invitații să se simtă excelent, Brigitte Pastramă nu se uită la bani. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul evenimentului de Crăciun, pe care l-a organizat alături de soțul ei, Florin Pastramă, ajutați de prietena lor de suflet, Oana Roman.

Brigitte a povestit în exclusivitate pentru wowbiz.ro cât de mult timp a investit în inaugurarea orașului lui Moș Crăciun, tot conceptul fiind idee proprie și lucrat de mâna ei.

"Am emoții! Am stat două ore la orășelul lui Moș Crăciun, să pregătesc ultimele amănunte, tot eu am aranjat și candybar-ul. Sper să vină mulți invitați, eu m-am pregătit. 80% din ceea ce e aici e făcut de mâna mea. Toți copacii sunt făcuți de mine. 40% din ce mai e atârnat de sus, tot de mine e făcut. Ideile mi-au venit una după alta, propriu-zis, noi am vrut să schimbăm cortul, având în vedere legile de pe perioada pandemiei. Anul ăsta ne-am pregătit și încet-încet am făcut "jungla" și până la urmă, mulțumesc lui Dumnezeu, a ieșit bine.(...) De 5 luni de zile muncesc zi de zi, la un moment dat, am făcut bătături în palme. Nu a fost ușor. Am reușit cu Florin împreună.", a mărturisit Brigitte.

Pe lângă timp, Brigitte Pastramă a investit și bani și, potrivit declarațiilor ei, este vorba de sume impresionante, materialele pentru decor fiind achiziționate de pe piața britanică.

"Doar animatroanele au costat 10.000 de dolari. Toate sunt din Anglia, care nu face parte din comunitate și aici am plătit 30% TVA și toate cele, au costat și ele foarte mult. La fel și celelalte, nu au costat ieftin. Nu îmi doresc să vorbesc despre o sumă de bani, dar a fost un efort destul de mare. Mulțumesc lui Dumnezeu, are succes. Multă lume vine în dorința de a vedea ce am făcut noi aici, ei spun că nu mai văzut așa ceva.", a precizat Brigitte Pastramă, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

