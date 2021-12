EXCLUSIV! „Busu” s-a blindat pentru iarnă! N-a așteptat limuzina ca să scape de frigul de afară, ci s-a cuibărit pe o bancă din stație de tramvai. Imagini de colecție

In articol:

Florin Busuioc a fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro în afara programului de știri, pe bulevardul Pache Protopopescu. Cu „plăsuța” în mână și echipat bine pentru frig, că doar știe cum stă treaba cu vremea, „Busu” așteaptă nerebdător tramvaiul care îl va duce acasă.

„Du-mă acasă, măi tramvai!”

Citeste si: Florin Busuioc l-a ironizat în direct pe Radu Vâlcan: "Îmi era și milă de el când l-am văzut cum lăcrimează pentru Laura Cosoi"

Deși este imaginea știrilor meteo în România și unul dintre cele mai cunoscute personaje ale știrilor de la TV, „Busu” rămâne, în continuare, un om modest. Pe când alții așteaptă limuzina sau măcar taxiul după o zi de muncă în care au fost urmăriți de milioane de oameni din toată țara, prezentatorul meteo preferă să își aștepte, gânditor, pe bancă, tramvaiul.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

După cum se vede și în imaginile obținute în exclusivitate de WOWbiz.ro, din când în când, „Busu” se ridică să privească în zare prin ochelarii săi stil John Lennon. Prognoza meteo nu face nicio așteptare mai ușoară zilele acestea, însă Florin Busuioc vine mereu la treabă cu temele făcute. Îmbrăcat cu o geacă groasă, „Busu” nu este deranjat de vremea de afară care, cel puțin în termometre, a ajuns să semene în sfârșit a iarnă.

La un moment dat, „caleașca” trage în fața studioului. Un taximetrist îl vede pe „Busu” singur, în așteptare, și îl invită în mașina lui. Venind, cel mai probabil, la comanda unui alt coleg de-ai săi de televiziune, Florin Busuioc îl refuză politicos și se urcă, mai apoi, în tramvaiul 55.

Florin Busuioc: „Dacă o să ies la pensie de la televiziune, poate că o să mă mai țină pe aici!”

Citeste si: "Busu" de la meteo, dezvăluiri despre starea de sănătate, la 3 ani de la infarct: "Ştiu că după accidentul suferit pe scenă..."

„Busu” a ajuns la vârsta de 59 de ani, dintre care 16 petrecuți doar ca prezentator al știrilor meteo, și le-a făcut pe toate ca profesionist. Actor de meserie și îndrăgostit pe veci de teatru, „Busu” a intrat în industria divertismentului în 1995 și, de atunci, le-a făcut pe toate în televiziune.

„Eu am făcut de toate în PRO TV, absolut de toate. Am fost la dublaje de desene animate la început, după care am fost voice over, după care am scris texte pentru alți prezentatori, după care am scris formate de emisiuni pentru alți prezentatori, după care am prezentat emisiuni… am făcut de toate, absolut tot ce se putea face într-o televiziune am făcut”, a afirmat acesta într-un interviu acordat celor de la ciao.ro.

Eu nu cred că voi ieși vreodată la pensie cu totul, adică teatrul n-o să-l las niciodată și asta, Slavă Domnului, pentru că roluri de bătrâni există în teatru și pot să joc și după 65 de ani. Dacă o să ies la pensie de la televiziune, poate că o să mă mai țină pe aici… că poate li se pare că zic bine vremea și nu mă dau chiar afară. (râde – n.r.). Sunt ceva ani, vreo 15-16 ani de PRO TV… Eu trag nădejde să rămân cât mai mult în povestea asta și să nu fie nevoie să mă retrag.”

Distribuie pe: