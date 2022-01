EXCLUSIV! Carmen de la Sălciua reacționează la declarațiile fostei soții a iubitului ei! Cum stau, de fapt, lucrurile? "A ales să își asume toată vina"

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară.

Ce a spus fosta soție a lui Marian Corcheș imediat după proces

Aceasta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri pe bandă rulantă, care au reușit să strângă milioane de vizualizări. Solistei nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe cel sentimental, deoarece trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, Marian Corcheș.

Iubitul lui Carmen de la Sălciua a devenit oficial un om liber, în urma procesului de divorț desfășurat săptămâna aceasta. Imediat cum s-a terminat procesul, Bianca Corcheș, soția iubitului lui Carmen de la Sălciua, a făcut primele dezvăluiri despre situația dintre cei doi. Aceasta a oferit detalii postului TV, Antena Stars, despre cum s-au desfășurat lucrurile în sala tribunalului și ce a discutat cu fostul soț.

"El și-a asumat vina, greșelile, adică faptul că a trădat și s-a terminat. El a zis că acceptă că a greșit, a fost asumat. A fost de acord cu acțiunea noastră. Nu am cerut 100 de mii de euro. Ultima dată a zis că nu e de acord cu nimic și o să merg în instanță pentru drepturile mele. O să așteptăm decizia, o să mai dureze până vine decizia, dar în teorie suntem gata. Nu mă așteptam să se termine. El m-a acuzat pe mine de niște chestii, și-a pus martori și așteptam să ducă până la capăt ce a susținut. Nu mă așteptam să dea înapoi. A fost cu ea, nu la proces, am văzut-o afară. Am apucat să-l întreb ceva, prefer să rămână pentru mine. L-am întrebat dacă e fericit. A zis că e fericit. Da, a apărut cineva. E doar începutul.", a declarat fosta soție a iubitului lui Carmen de la Sălciua, pentru postul de televiziune menționat mai sus.

Carmen de la Sălciua, replică pentru fosta soție a iubitului ei

Cântăreața a auzit afirmațiile Biancăi Dincu, fosta soție a lui Marian Corcheș, actualul ei iubit și a oferit și ea la rândul ei, un răspuns. Artista a lămurit lucrurile și a explicat cum este, de fapt, situația, într-un interviu în exclusivitate pentru WOWBiz.ro.

"Lucrurile s-au rezolvat, pentru că el a luat decizia să fie totul așa pe pace, ca să se termine, să ne putem vedea de viața noastră. Era mai simplu, decât să continuăm un război care poate dura poate și un an de zile. A ales să se termine într-o notă mai pașnică, să-și asume toată vina, pentru că în felul ăsta totul se termină mai repede.", a declarat Carmen de la Sălciua.

Carmen afirmă că a observat-o pe fosta soție a iubitului ei și nu s-a ferit să recunoască dacă cele două au vorbit sau nu în ziua procesului.

"Am văzut-o în fața tribunalului, dar nu am avut niciun fel de interacțiune. E normal să fi fost cu el, dar am așteptat afară, în mașină.", a precizat cântăreața, în exclusivitate pentru WOWBiz.ro.

Acum că iubitul ei nu mai are nicio obligație legală, cei doi își pot forma o familie, trăindu-și povestea de dragoste așa cum vor ei. Solista ne-a dezvăluit detalii în premieră despre planurile lor, odată cu încheierea procesului.

"Este liber acum. Nu am avut timp să facem planuri. Îmi imaginam oricum că situația se va fi rezolvat, uite că s-a și rezolvat până la urmă, dar nu pot să spun că mi-am făcut încă planuri, pentru că suntem într-o relație de 3 luni și ceva. E prea devreme întrebarea cu căsătorie sau copil, pentru că atunci când va fi cazul, cu siguranță, eu voi posta, având în vedere că postez orice eveniment plăcut sau neplăcut din viața mea.", a adăugat artista, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Carmen de la Sălciua, adevărul despre răbufnirea de pe internet

Deși trebuia să fie o zi fericită, datorită oficializării divorțului, Carmen de la Sălciua a avut o răbufnire pe internet la adresa haterilor. Aceasta a postat un mesaj dur pe rețelele sociale, unde le-a bătut obrazul celor care comentează răutăcios. Artista a explicat care a fost cauza reacției ei și la cine se referea mai exact.

"Răbufnirea a fost din cauza comentariilor răutăcioase primite. Foarte mulți oameni care comentează urât sunt și niște mici fani pe ascuns. În postare, refeream strict la comentariile răutăciose, nu la oamenii care scriu în privat și la oamenii falși de lângă mine, probabil.", a lămurit Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

