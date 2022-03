EXCLUSIV! Cătălin Botezatu, declarații excepționale despre Bianca Drăgușanu! Cum a descris-o celebrul creator de modă pe vedetă? "Este creația mea"

In articol:

Cătălin Botezatu este cel mai mare designer al României. Creatorul de modă este cunoscut în toată lumea, fiind una dintre cele mai important valori ale țării noastre. Acesta a îmbrăcat nume mari din atât de la noi, cât și în străinătate, având prezentări de modă și proiecte constant.

Cătălin Botezatu o descrie pe Bianca Drăgușanu

Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Una dintre persoanele dragi lui Cătălin Botezatu este Bianca Drăgușanu. Cei doi au colaborat împreună, Bianca fiind chiar piatra șlefuită de către celebrul designer. Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, Cătălin Botezatu a descris-o pe vedetă, așa cum o cunoaște el de atâția ani de zile, fără să fie reținut în declarații.

"Bianca e creația mea și ea știe asta și spune asta. Și eu sunt mândru, chiar dacă o să îmi iau hate. Bianca a pornit de jos, a fost, atunci când am cunoscut-o eu, o femeie frumoasă, care, normal, a evoluat, cum este și firesc. Am văzut tot felul de femei în România care evoluează și asta nu e rău sau am văzut tot felul de fete, care dintr-un aspect neplăcut au evoluat în femei frumoase și iar nu este rău, dar pe ele nu le mai comentează nimeni. Pe Bianca în schimb, toată lumea o comentează, nu înțeleg de ce, că vezi doamne și-a scos coastele și așa mai departe. Nu, nene! Are talia mică pentru că face sport, pentru că se îngrijește și pentru că a investit în ea. Că și-a pus niște silicoane și niște buze, că ți-ai luat pantofi noi, toată lumea are.", a mărturisit Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cătălin Botezatu, afectat de hate-ul pe care îl primește Bianca Drăgușanu

Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Orice persoană publică are atât fani cât și hateri. Una dintre ele este și Bianca Drăgușanu, fiind un brand pentru români. Cătălin Botezatu sare în apărarea ei și le dă replica celor care comentează răutăcios la adresa vedetei.

"O susțin, am iubit-o foarte tare, o iubesc foarte tare, ca om, ca persoană, niciodată să nu spui niciodată, chiar țin la ea, chiar mă deranjează și sufăr așa în mine când cineva se ia de ea gratuit, pentru că eu o cunosc mai bine ca oricine. M-am întâlnit cu ea chiar acum două săptămâni înainte de a pleca la Paris. Sentimentele noastre sunt la fel, indiferent cu cine este ea sau dacă este căsătorită, îi respect iubitul, logidnicul, soțul, pentru că asta nu are nicio legătură. Sentimentele mele sunt aceleași, de iubire, o altfel de iubire acum și de susținere necondiționată toată viața. Bianca, că vreți sau că nu vreți este un etalon, chiar dacă lumea o să spună că le-a influemțat negativ pe fetele din ziua de azi că vor să fie ca ea. Măcar să fie ca Bianca, decât ca altele care sunt vai mama lor. Eu zic că fiecare ar trebui să ne uităm în grădina noastră și să nu mai comentăm, să nu mai dăm atât hate, pentru că avem o viață și nu ne interesează efectiv ce face celălalt. Așa fac eu, așa fac persoanele care gândesc, așa face și Loredana Groza, așa face și Bianca Drăgușanu și oamenii cărora nu le pasă efectiv de ce vorbește lumea.", a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.