EXCLUSIV! Ce înseamnă, de fapt, stilul vestimentar al lui Alexandru Dobrescu? Iubitul Cristinei Cioran, detalii în premieră despre pasiunea lui: "Are succes"

Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu sunt un cuplu foarte iubit și apreciat de public. De-a lungul timpului au trăit multe lucruri frumoase, dar s-au lovit și de obstacole . Unul dintre ele a fost chiar de sărbători, atunci când Cristina și fetița lor au fost internate în spital, din cauza infectării cu Covid-19.

Alexandru Dobrescu este de profesie designer de modă, marea lui pasiune fiind hainele. Stilul vestimentar pe care îl abordează este mai atipic, însă tocmai asta îl face special și interesant.

Alexandru Dobrescu, adevărul despre stilul hainelor lui

Iubitul Cristinei Cioran are o mare pasiune pentru îmbrăcăminte, însă nu pentru orice fel, ci pentru una atipică, pe care nu mulți au curajul să o abordeze. În cadrul unui interviu exclusiv pentru WOWBiz.ro, Alexandru Dobrescu a povestit în detaliu, ce reprezintă stilul său vestimentar.

"E un stil nou, un stil de constructivist, îmi place să îl numesc Ninja Urban Style, un ninja de oraș, cu toate că nimeni nu a văzut niciodată un ninja, o să înceapă să vadă. E un stil relaxat, un stil care îți dă libertatea de a fi sau a gândi, un stil luxos, modern, un stil pentru oamenii fără prejudecăți. Are succes. Lumea începe să se obișnuiască, să scape de conformism, de convenționalitate, de toate metehnele din trecut lumea a început să se gândească, să fie liberă să se comporte, să se poarte după bunul plac. Sunt haine unisex, nonbinare. Sunt haine care transgresează condiția de bărbat care trebuie să se îmbrace cu cămașă și pantofi și cu anumite culori serioase sau terne, pot să mă îmbrac în roz, pot să fiu fată și să-mi pun cravată, pot să fac orice. Odată ce port hainele astea, nu îmi este îngrădit liberul arbitru de absolut nimic. Îmi place să spun că hainele noastre reprezintă un cifru care îți exhibă lumina interioară.", a declarat iubitul Cristinei Cioran.

Designerul lămurește și de unde i-a venit această idee, care, în timp, a devenit o adevărată pasiune. Iubitul Cristinei Cioran nu s-a ferit și a vorbit deschis despre situația afacerii lui pe timp de pandemie, dar și cui se adresează hainele stil ninja.

"Am călătorit destul de mult, am studiat tot felul de cărți de fashion, am studiat cultura și civilizația din Tibet, mai ales portul lor. Am studiat niște oameni care erau mai mult concentrați pe spiritualitate și acum pot să zic că sunt adeptul acelei culturi. Am transpus cultura lor în hainele noastre de stradă, pot fi și de birou, pot fi de ceremonii și vesele și mai puțin vesele. Având în vedere această perioadă pandemică, lucrurile, pentru mine, merg bine. Am baza mea de clienți în fiecare zi, apar oameni noi, oameni deschiși la minte, care vor să poarte arta pe care o facem noi.", a mărturisit Alexandru Dobrescu, în exclusivitate pentru WOWBiz.ro.

Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu se căsătoresc anul acesta

Cristina și Alexandru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă fără actele oficiale. De asemenea, nici micuța Ema nu a avut parte de botez, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Însă, în curând vor avea loc aceste evenimente. Iubitul Cristinei Cioran a decis să rupă tăcerea și a dezvăluit totul.

"Așteptăm să fie mai cald din punct de vedere meteorologic și putem face și pe zi un botez brunch, fericitul eveniment va fi cât de curând. Ne vom bucura anul acesta și de o eventuală căsătorie.", a precizat designerul, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

