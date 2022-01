EXCLUSIV! Ce părere are Mihai Trăistariu despre piesa lui Costi Ioniță de la Eurvision 2022: „E o piesă care poate câștiga!”

In articol:

Mihai Trăistariu a ratat anul acesta, pentru prima dată după mulți ani, înscrierea la Eurovision, deși spune că primește constant piese noi din toată țara.

Mihai Trăistariu despre Eurovision: „Până nu câștig premiul cel mare, nu mă las!”

Artistul vrea să se întoarcă acolo unde a ajuns în 2006, cu piesa „Tornero”, pe locul al patrulea în clasamentul marii finale Eurovision din Atena.

Mihai Trăistariu în marea finală Eurovision 2006 [Sursa foto: Facebook]

Cântărețul a atins deja recordul de prezențe la preselecția românească a concursului Eurovision, dar ce îl convinge să participe iar și iar este ambiția de a fi numărul 1.

„Eurovisionul este un concurs imprevizibil și deja nu îmi mai dau seama care este rețeta. Se schimbă de la an la an. Și eu sunt derutat ca alții. Eu rămân un fan al concursului și, când voi nimeri o piesă bombă, am să mă înscriu. E primul an după atâția ani în care nu mă zbat pentru Eurovision. Sunt deja de 11 ori finalist Eurovision în România, un record.

Până nu câștig premiul cel mare, nu mă las!”, a declarat Trăistariu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu așteaptă piesa perfectă care să prindă nu doar la publicul din România, ci și la cel de afară.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

„Așa faci o piesă pentru Eurovision.

Tu trebuie să presupui că ai luat preselecția românească și te-ai dus afară. Afară străinii ar vota sau măcar românii din diaspora ar vota? Așa mi-am gândit mereu piesele. Nu trebuie să gândești piese pentru radio sau pentru ce-ți place ție, în niciun caz! Eu primesc câte 50-60 de piese pe an pentru Eurovision, dar vreau să spun că sunt niște piese simple, banale, comerciale. Acolo trebuie să vii cu ceva mai șocant, mai wow!”, a adăugat Mihai Trăistariu.

Citeste si: EXCLUSIV! Mihai Trăistariu vrea să lanseze noi talente în showbiz-ul românesc cu un concurs TV: „Vreau să fac turul televiziunilor din România cu câștigătorul!”

Mihai Trăistariu despre piesa fostului său coleg de trupă, Costi Ioniță: „Poate fi o rețetă de succes.”

Mihai Trăistariu, alături de Daniela Gyorfi și Minodora [Sursa foto: Facebook]

Deși n-a mai apucat să participe la preselecția națională a Eurovisionului anul acesta, Trăistariu nu este impresionat, în general, de melodiile înscrise.

„Am ascultat câteva piese dintre cele calificate anul acesta. Vreo 10 mi s-au părut mai ok. Vreo trei dintre cele intrate în concurs sunt refuzate de mine, le-am primit și eu. Nu mi s-au părut top pentru vocea mea. Erau ok, dar nu de locul I internațional. Eu țintesc locul I internațional!”, a mărturist Mihai Trăistariu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Costi Ioniță și-a „aruncat numele în pălărie” la Eurovision cu piesa „România Mea”, cântată alături de Cream (Claudia Pavel), Minodora și Diana Bucșă. Fost coleg în trupa Valahia cu Ioniță, Trăistariu crede că ar putea avea succes.

„Am ascultat piesa („România mea”). Poate fi o rețetă de succes pentru simplu fapt că are România în nume și pentru faptul că diaspora votează. E o piesă care poate câștiga, care poate aduce punctaj internațional”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Distribuie pe: