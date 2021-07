EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu trofeul Survivor România, în timp ce Zanni sărbătorea marea victorie

In articol:

Publicul a decis, iar Zanni este marele câștigător al competiției Survivor România 2021. Faimosul a fost susținut atât de oamenii de acasă, cât și de Faimoși, care au venit în Republica Dominicană pentru a fi alături de el. După ce Marea Finală s-a încheiat, Zanni și ceilalți concurenți au încpeut să sărbătorească la hotel.

Muzica și dansul au răsunat în Republica Dominicană în cinstea câștigătorului.

În timp ce Zanni sărbătorea, jurnalista Cornelia Ionescu a reușit să pună mâna pe trofeul Survivor România 2021. Vă prezentăm în exclusivitate imagini cu marele trofeu. În fiecare an, producătorii emisiunii vor să își surprindă telespectatorii și să schimbe anumite elemente din competiție. În acest an, Finala a avut loc într-un format diferit, dar chiar și premiul cel mare a trecut prin mai multe modificări, fiind mult mai greu acum.

„Oamenii când câștigă ceva nu mai sunt atenți, iar eu sunt întotdeauna pe fază. Am durat ceva și o să vedeți despre ce e vorba! Am aici trofeul Survivor România. E foarte greu! Zanni s-a dus la petrecere, n-a mai fost vigilent, am fost atentă și am prins trofeul. Anul trecut am mai ridicat trofeul acesta, am spus că este o glumă. L-am împrumutat un pic pentru dunmneavoastră, să îl vedeți cât de bine arată. Anul trecut avea 8 kilograme, acum sunt sigură că are mult mai mult. Este mult mai greu. Organizatorii schimbă trofeul an de an, vor să vă surprindă cu tot felul de lucruri. Eu pot să vă prezint în exclusivitate acest trofeu masiv. Sunt a doua persoană din Republica Dominicană, după Zanni, care a pus mâna pe acest trofeu”, a dezvăluit Cornelia Ionescu, corespondent din Republica Dominicană.

Cornelia Ionescu, corespondentul WOWbiz din Republica Dominicană [Sursa foto: Captura Video]

Ce face Zanni cu premiul câștigat la Survivor România 2021

Zanni a dezvăluit ce va face cu premiul de 250.000 de lei! Faimosul a decarat încă de la începutul competiției că visul lui este să își cumpere propriul apartament, iar premiul Survivor România 2021 îi va face visul realitate.

„Visul meu era să îmi iau un apartament, vreau să mă mut de la cămin. Cu acest premiu o să fac, mă gândesc cum intru în apartament, cum îl mobilez. Vă mulțumesc că ați câștigat timp alături de mine”, a spus Faimosul.