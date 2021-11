EXCLUSIV Codruț de la "Puterea Dragostei", mărturisiri inedite, despre despărțirea de Alexandra: "Nu a înșelat-o nimeni. Nu a știut să țină un om bun lângă ea"

In articol:

Codruț și Alexandra s-au cunoscut în cadrul show-ului matrimonial de la Kanal D și au decis să formeze un cuplu.

Pe parcurs ce și-au făcut apariția sentimentele, cei doi au început să se gândească serios la un viitor împreună, iar la un moment dat tânărul chiar a cerut-o în căsătorie pe blondină. Cu toate acestea, lucrurile par să nu fi mers atât de bine între ei, iar foștii concurenți de la "Puterea Dragostei" au ales să meargă pe drumuri separate.

Codruț, despre motivul pentru care el și Alexandra au decis să își spună adio

După ce Alexandra a declarat public că motivul pentru care a pus capăt relației cu Codruț a fost infidelitatea acestuia, tânărul nu s-a mai putut abține și i-a dat replica fostei iubite. Bărbatul a mărturisit că nu își mai dorește să mai aibă nicio treabă cu fosta concurentă de la "Puterea Dragostei", ba mai mult, a apelat la un prieten pentru a-și lua hainele din locuința în care stăteau împreună, pentru că nu a vrut să mai

dea ochii cu blondina. Cât despre acuzațiile de infidelitate, Codruț a menționat că nu a înșelat-o pe Alexandra niciodată, însă au ajuns să se separe din cauză că tânăra nu a știut să-l țină lângă ea:

Codruț de la "Puterea Dragostei"

La momentul de față nu aș accepta nici măcar o cafea, nu că nu pot eu să trec peste ce a fost, dar sunt mai căpos și nu vreau. Îmi pare bine că nu a mai apărut nimic despre mine și ea, că oamenii au început să uite. Nu aș mai accepta nici măcar să stau de vorbă cinci minute, Alexandra este un personaj închis. Dacă ne-am vedea față în față, eu aș trata-o cu spatele. Oamenii uneori mai deschid ochii. Ea a zis multe chestii, iar eu m-am sacrificat și mi-am pus un an de zile eticheta de fraier. Nu merge așa. De foarte multe ori luam parte la niște idei împărtășite de ea, dar eu nu eram de acord cu ele, dar luam parte doar ca să o susțin. Nu trebuia să fac chestia asta. Nu pot să zic că îmi pare rău, dar acum nu aș mai face treaba asta. M-aș comporta normal și în limita bunului simț.

Nu a înșelat-o nimeni. Nu a știut să țină un om bun lângă ea. Am văzut un live între ea și respectivul. Nu pot să reproduc. El zicea chestii colorate, iar ea râdea. Dacă așa merit, să fie primit. Eu atunci i-am dat un mesaj Adrianei, pentru că nu puteam să-i zic ei. I-am zis că nu e ok ce se întâmplă. I-am zis să îi spună ea că nu e ok. Eu nu mai văd nimic din ce ține de Alexandra. Blocat și așa mai departe. Nu. Absolut deloc (n.r. nu i-a fost infidel). A fost o singură seară. Am plecat în Italia și m-am întâlnit cu o prietenă, dar nimic mai mult. Avem același job. Ne-am întâlnit, ne-am făcut un story și s-a spus că ea este fata cu care am înșelat-o pe Alexandra. Dar nu am dat curs. Nu a fost ea și nu a fost nici măcar o persoană cu care am trădat-o, tot ce s-a întâmplat a fost după, pe baza acțiunilor ei. Nu cred că o mai privea pe ea cu cine împărțeam eu patul.", a declarat Codruț, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Codruț și Alexandra de la "Puterea Dragostei", pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Codruț, sceptic în privința relației dintre Alexandra și bărbatul cu care s-a afișat în mediul online

Chiar dacă nu a acuzat-o în mod direct de infidelitate, Codruț a lăsat să se înțeleagă că nu a crezut în prietenia Alexandrei cu bărbatul alături de care s-a fotografiat, ci dimpotrivă, spune că a fost ceva mai mult între ei, după ce el și blondina s-au despărțit: "Nu știu dacă vorbesc prost, dar din câte am observat, ei și-au petrecut și nopțile împreună. Nu cred că nu s-a întâmplat nimic, îi întreba lumea și ei evitau.

Acum el s-a afișat cu altcineva, iar ea a ieșit și a spus: „Vedeți, nu a fost nimic, am spus de la început”. Nu, nu a spus asta de la început. Poate să facă ce vrea.", a mai adăugat fostul concurent de la "Puterea Dragostei".