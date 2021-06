EXCLUSIV Cosmin Stanciu, despre legătura puternică pe care o are cu Zanni: ”Știa ce am numai când se uita la mine”

Cosmin Stanciu [Sursa foto: Captură Video] 17:46, iun 22, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Cosmin Stanciu a făcut dezvăluiri în exclusivitate, la Ștafeta Mixtă, despre starea lui de sănătate după competiția fenomen de la Kanal D, Survivor România. Fostul faimos are probleme cu unul dintre plămâni și urmează să-și facă investigații medicale mai amănunțite pentru a urma și un tratament.

Cosmin a mărturisit că a plâns îngrozitor atunci când se afla în spital în Dominicană, de ciudă și supărare pentru că știa că nu mai poate face nimic să continue competiția, care i-a schimbat viața. Fostul concurent de la Survivor ne-a povestit că se simțea din ce în ce mai obosit și că nu putea da 100% pe traseu, din cauza problemelor de la plâmâni.

„ Acolo eram foarte slăbiți și eram convinși că la un moment dat poate să cedeze. Îmi doream să ajung în finală. Cred că aș fi fost unul dintre finaliști. În momentul în care mi s-a spus de către medic că nu e bine, că nu mai pot intra în competiție, eu voiam sa intru, dar eram conștient că nu e bine ce fac. O parte din mine a rămas acolo, am fost foarte trist. Am plâns când eram în spital, de ciudă și de supărare că nu puteam să fac nimic să continui.

Riscul de a mă întoarce cu un plămân infectat în camp, orice bacterie mică mă putea afecta mult mai rău. Acolo nici nu mi-am dat seama, poate în ultima lună. Ce însemna pregătire fizică și traseu, nu aveam probleme, dar în ultima lună simțeam că nu pot să dau 100%, dar eu am zis că e de la oboseală. Nu respiram cum trebuie și până la urmă s-a declanșat”, a dezvăluit Cosmin Stanciu, despre starea lui de sănătate, la Ștafeta Mixtă.

Cosmin Stanciu[Sursa foto: Captură Video]

Cosmin Stanciu, despre prietenia cu Zanni

”Eu știu povestea de viață a lui Zanni foarte bine. Este omul cu care am stat 24/24. Este ca un frate pentru mine, este un om pe care îl iubesc. El nu și-a expus niciodată povestea de viață, așa cum au făcut-o alții. El știe ce să spună, cum să spună, când să spună. Sunt omul în care avea cea mai mare încredere acolo, mă cunoștea cel mai bine. Știa ce am numai când se uita la mine”, ne-a mărturisit fostul faimos despre prietenul lui cel mai bun din competiție.

Cât despre cel mai bun adversar pe care l-a avut în emisiune, Cosmin spune că acela a fost Marius Crăciun de la Războinici. ”Cel mai puternic adversar a fost Marius Crăciun. Spun asta din punct de vedere al calităților fizice, pentru că la final nici eu nu excelam. E omul pe care eu îl vedeam cel mai bun din competiție. Era un adversar de temut”, ne-a mai povestit Cosmin Stanciu.

Cosmin Stanciu a vorbit la Ștafeta Mixtă și despre iubita lui, Laura, cu care era împreună doar de două luni înainte să plece la Survivor, în Republica Dominicană. Totuși, sportivul ne-a recunoscut că i-a dus dorul extrem de mult.

”Din păcate, pe Laura (n.r- iubita lui) am sunat-o când eram în aeroprt. A fost totul brusc. Nu am apucat să merg la Cluj, ea nu a avut cum să vină aici pentru că lucrează. S-a bucurat foarte mult că am venit acasă și abia așteaptă să merg la Cluj. În momentul în care am sunat-o i-am explicat ce s-a întâmplat”, a explicat Cosmin Stanciu, în platoul WOWbiz.ro