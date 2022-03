EXCLUSIV! Cozi uriașe în benzinării! Oamenii au venit cu butoaie și canistre să-și facă rezerve de carburanți: "De mâine ajunge 11 lei/l prețul motorinei"

In articol:

În ultima vreme specialiștii au avertizat că va crește prețul carburanților și nu numai. Prețul benzinei și motorinei a atins astăzi un nivel record într-o localitate din județul Bihor: 11,10 lei/litru.

Cozi uriașe de mașini în benzinării

Însă, în acest caz este vorba despre o companie privată locală.

După ce în mediul online au circulat informații cu prețul ridicat la motorină înregistrat la o benzinărie din Beiuș, oamenii au luat cu asalt benzinăriile, de teamă că prețurile vor crește în toată țara.

"Surpriza" la benzinărie. De mâine, spunea doamna de la casa de marcat, va ajunge la 11 lei/l prețul motorinei. Am postat cu gândul că poate vă ajută această informație și doriți să faceți plinul din seara aceasta. (nu că ar ține o veșnicie căci se va consuma și acela, dar măcar este o "economie" pentru ce va veni...)", este mesajul postat de o șoferiță pe pagina de socializare, unde a postat și o fotografie din care se observă că prețul la pompă este 8.50

lei/l motorina.

O altă imagine trimisă pe adresa noastră de pont este surprinsă la o benzinărie din județul Vâlcea. Coada se întinde pe aproape un kilometru.

Fotografie cu coada de mașini la o benzinărie din județul Vâlcea

Premierul a cerut controale la benzinării

Nicolae Ciucă a anunțat că a dispus începerea de controale în benzinării.

"Guvernul României nu va permite niciun derapaj, nicio tentativă de speculă", a transmis Nicolae Ciucă.

În același timp, ministrul Energiei, Virgil Popescu, face un apel la calm şi dă asigurări că România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. De asemenea, spune el, există stocuri suficiente.

"România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți.

Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI", scrie Virgil Popescu, ministrul Energiei pe pagina sa de socializare.

Urmează o criză economică?

Efectele economice s-ar putea întinde mult dincolo de granițele Ucrainei și ale Rusiei, dacă războiul celor două s-ar putea prelungi săptămâni sau chiar luni de zile, spun specialiștii. O criză umanitară va împiedica revenirea financiară a întregii lumi după o pandemie care a fost devastatoare pentru multe afaceri, astfel că perspectiva unei noi crize financiare pândește după colț.

„Este foarte probabil, pentru că criza de acum va însemna o accelerare a unui proces care a început deja de câțiva ani de zile de fragmentare a piețelor și de fragmentare a lanțurilor de producției și de aprovizionare internațională. Se va produce o fragmentare și faptul că Rusia este izolată din punctul ăsta de vedere este poate doar o parte a schimbărilor care se vor produce. Să ne gândim că Germania este foarte investită în Rusia, are uzine, are investiții serioase. Și asta înseamnă că va fi lovită și inclusiv România. Noi depindem de modul în care merge Germania. Nu vom putea face o reorientare a lanțurilor de producție rapid și peste noapte. Rusia este un producător de multe materii prime: titan, paladiu, toată producția auto depinde de materii prime. Este de așteptat ca tot procesul să fie dureros și îndelungat și va însemna o încetinire puternică, probabil chiar o recesiune și nu este exclusă și România”, a subliniat Aurelian Dochia pentru WOWbiz.ro.