EXCLUSIV! Cristi Borcea, alături de Valentina Pelinel la spital. Imagini INEDITE care arată că sunt împreună la bine și la greu

Cristi Borcea și Valentina Pelinel își sunt alături la bine și la greu! Și-au promis în 2018 când s-au cununat că se vor susține în orice situație și se țin de cuvânt. Dacă Valentina a demonstrat cât de mult își iubește soțul atunci când l-a susținut în cea mai grea perioadă a vieții sale, când a stat în spatele

gratiilor, și Borcea arată cât de devotat este soției.

În urmă cu cinci zile wowbiz.ro vă prezenta imagini în exclusivitate cu Valentina Pelinel în cârje, în timp ce părăsea spitalul. Din imagini se observa că fostul fotomodel se deplasează greu și a fost nevoie de ajutorul unor prieteni pentru a se urca în mașină.

Mulți s-au întrebat de ce Valentina Pelinel a fost așteptată în fața spitalului de doi prieteni, un bărbat și o femeie, și nu de soțul său. Chiar dacă nu a fost surprins fix în acel moment când s-a externat soția sa, nu înseamnă că Borcea nu este aproape de soția sa.

La scurt timp după ce aceste imagini au fost surprinse, la spital și-a făcut apariția și Cristian Borcea.

Omul de afaceri a fost adus de șoferul său în fața clinicii private parcând chiar în stația de autobuz, dar nimic nu mai contează când e vorba de confortul șefului.

În timp ce șoferul staționează preț de minute bune, timp în care oamenii au înconjurat mașina în așteptarea transportului în comun, Cristi Borcea a intrat grăbit în mașină, cu un dosar în mână.

Cel mai probabil soțul Valentinei Pelinel s-a ocupat de întreg procesul de externare, contract, cost și alte detalii necesare la externarea dintr-o clinică privată.

De ce a ajuns Valentina Pelinel la spital

Așa cum de altfel a presupus și wowbiz.ro atunci când a prezentat în exclusivitate imagini cu frumoasa blondă la ieșirea din spital, soția lui Borcea s-a operat la picior. Ea se chinuie de câțiva ani cu o problemă la picior, după ce a căzut la schi și și-a rupt ligamentul.

„Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament încrucișat anterior și sunt cu piciorul în orteză, mi-e un pic greu să mă mișc. Acum 8 ani mi-am franjurat ligamentul într-un accident la ski și mi-a fost bine 8 ani, am făcut sport, am dus două sarcini și gemelare.

Între timp s-a rupt, cum era de așteptat, pentru că eu sunt o persoană activă, fac mult sport, am făcut și sporturi de contact. A trebuit să fac această operație pentru că nu pot să fiu o persană sedentară. Vreau să mă mișc, vreau să fac sport la nivelul la care am făcut până acum și pentru asta era necesară operația”, a declarat Valentina Pelinel în cadrul unei emisiuni tv.