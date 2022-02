EXCLUSIV. Cristian Jitaru s-a întors la prima iubire: fotbalul! Ultimele noutăți din viața fostului concurent de la Puterea Dragostei, după despărțirea de Mona

In articol:

Cristian Jitaru ne-a oferit detalii exclusive despre viața lui profesională! Fostul concurent de la Puterea Dragostei s-a întors la prima lui iubire: fotbalul. Cristian ne-a dezvăluit că nu a încetat niciodată să joace fotbal, chiar dacă nu a mai făcut-o la nivel performant și nici pe timpul pandemiei de COVID.

Fostul iubit al Monei este jucător la United Ploiești, o echipă din Liga a 4-a Prahova și își dorește ca anul acesta să fie unul productiv pentru el și pentru restul colegilor. Cristian speră că echipa din care face parte va promova în Liga a 3-a, căci are toate șansele.

” Din fericire pentru mine nu am încetat niciodata sa joc fotbal. Am jucat tot timpul, mai putin pe timpul pandemiei. Acum joc la United Ploiești, o echipă din Liga 4 Prahova, dar anul ăsta vrem sa promovăm in Liga 3. Condițiile, staff-ul și jucătorii ne dau tot “dreptul” să sperăm si sa mergem încrezători spre Liga 3”, ne-a dezvăluit Cristian Jitaru.

Cât despre meseria lui, cea de frizer, Cristian susține că nu a renunțat la ea și le face în paralel pe amândouă. Totuși, acesta și-a adus aminte că pe vremea când juca la Steaua București, a fost nevoit să renunțe la frizerie, căci nu putea să se împartă între amândouă.

” Doar în perioada în care am jucat la Steaua București am renuntat la meseria de frizer, în rest timp de 8-9 ani fac în paralel (Fotbal-Frizerie). Acum am și norocul să lucrez la un salon super Ok, patronul fiind prietenul meu (Vio) și mă înțelege când am meciuri sau antrenamente”, ne-a mai spus Cristian Jitaru.

Cristian Jitaru a rămas prieten cu fostul cumnat

Cristian Jitaru ne-a mărturisit că a rămas prieten cu fostul lui ”cumnat”, Adrian, fratele Monei. Fostul concurent de la Puterea Dragostei și Adrian se înțeleg de minune și chiar dacă Cristian și Mona nu mai sunt împreună, asta nu schimbă nimic în relația de amiciție a celor doi.

” Da, merg des la fotbal cu prietenii, ultima dată am mers cu Adrian (fostul cumnat), cu care am și rămas in relații foarte, foarte bune. Este un băiat educat cu care am ce să vorbesc și în afara terenului de fotbal. Nu aș avea de ce sa stric o prietenie frumoasă”, a continuat Cristian.

Cristian Jitaru [Sursa foto: Instagram]