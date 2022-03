EXCLUSIV! Cristina Vasiu, adevărul despre mariajul eșuat! Iată care a fost, de fapt, motivul despărțirii de fostul soț! "Am făcut-o pentru acte"

In articol:

Cristina Vasiu este cântăreața care are în spate o adevărată carieră, fiindu-i descoperit talentul artistic încă de la o vârstă fragedă, ajungând acum să colaboreze cu mai mulți artiști de la noi. De-a lungul timpului, cântăreața a urcat pe scenele mai multor show-uri muzicale, acolo unde a fost foarte apreciată pentru vocea sa.

Cristina Vasiu a avut un mariaj aranjat

Însă, dacă vocea și frumusețea i-au fost și îi sunt descoperite și apreciate la scară largă, există și lucruri mai puțin știute în ceea ce o privește.

Cristina Vasiu a avut o viață romantică cu suișuri și coborâșuri. A fost și căsătorită, însă s-a dovedit că fostul soț nu a fost alesul. Invitată în cadrul podcastului "Roxana te dezbracă de secrete", moderat de Roxana Nemeș și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, Cristina a dezvăluit cum a ajuns să se mărite și ce a însemnat, de fapt, căsătoria pentru ea.

"A fost o conjunctură atât de nasoală, pentru că acel mariaj, de fapt, nu a fost o surpriză pentru mine. A fost o înțelegere. Eu îmi doream să mă mut cu el în Canada și ca să obțin drept să muncesc acolo, mai repede de trei luni, trebuia să fiu căsătorită cu un cetățean canadian. Am făcut o cununie. Pentru mine căsătoria înseamnă altar, părinți, biserică, jurământ, nu cununie. Am făcut-o pentru acte.", a declarat Cristina Vasiu.

De ce au divorțat Cristina Vasiu și fostul ei soț?

Deși căsătoria a fost înfăptuită și din alte scopuri pe lângă iubire, Cristina Vasiu afirmă că i-a acordat o șansă fostului ei soț, dorindu-și cu adevărat să formeze o familie alături de cineva. Vedeta și-a deschis sufletul și a povestit ce s-a întâmplat atunci când s-au mutat în Canada, lucru care a dus la divorțul imediat.

"Am fost în Canada, însă am stat doar 3 luni. El nu muncea, nu făcea nimic acolo. De aceea ne-am întors. Trebuia să stăm cu părinții lui în casă, am cheltuit o grămadă de bani. Eu nu am putut accepta treaba asta și mi-am luat chirie. Eu stau de la 18 ani singură și mă duc să stau cu niște oameni în casă? Nu stau cu familia, părinții mei și stau cu niște străini? Eu am crezut că va fi bine. Am crezut în el, i-am dat o șansă. Mi s-au spus și mi s-au promis multe, dar când am ajuns acolo, nu a fost chiar așa. După trei luni ne-am întors și ne-am și despărțit.", a mărturisit Cristina Vasiu, în podcastul "Roxana te dezbracă de secrete".