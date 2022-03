EXCLUSIV! Cum este Smiley dincolo de scenă? Juno îl descrie pe îndrăgitul artist: "M-a certat puțin"

In articol:

Juno este un artist foarte îndrăgit de public. Deși nu este de mult timp în industria muzicală, a reușit să strângă destul de mulți fani, care îl iubesc și apreciază. Acesta formează de mult timp, chiar de au mai avut suișuri și coborâșuri, un cuplu cu Jo, o altă artistă de valoare a țării noastre.

Juno, adevărul despre Smiley

Smiley și Juno [Sursa foto: Instagram]

De la începutul carierei lui, Juno a fost îndrumat de Smiley. Acesta l-a ajutat să progreseze în carieră și i-a arătat cu ce se mănâncă industria artistică. Într-un interviu oferit echipei WOWbiz.ro, Juno l-a descris pe Smiley așa cum este în spatele scenei și cum își petrec timpul atunci când nu se află în lumina reflectoarelor.

"E un om cu care mă înțeleg foarte bine uman și artistic și am avut norocul să fiu unul dintre oamenii la care să vadă talentul și potențialul meu, dar dincolo de momentul prezent, s-a uitat departe. A citit din momentul în care m-a auzit, de la primele sesiuni în care efectiv m-a lăsat să scriu pentru el cu super mare încredere. Am stat cu el în studio și am scris și am învățat de la el mult. Sunt sigur că mi-a grăbit super tare procesul de evoluție, faptul că l-am avut ca mentor. Și, în același timp, l-am avut ca mentor și în viață și sunt un tip destul de problematic în felul meu. Am avut o grămadă de dăți în care a stat și a vorbit cu mine o grămadă de chestii serioase de viață.", a declarat Juno, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cea mai importantă lecție pe care Juno a primit-o de la Smiley

Pe lângă discuțiile despre studio și muzică, Smiley și Juno vorbesc și lucruri despre viață. Cântărețul ne-a dezvăluit care a fost cea mai mare lecție de viață pe care i-a dat-o mentorul său, într-una dintre conversațiile lor private.

"Odată, mi-a ținut o polologhie de trei ore, în care m-a certat puțin legat de felul în care acționez așa în viața mea și că nu îl ascult și, după aceea, a încheiat toată povestea cu "Viața te tratează exact cum o tratezi", care e un citat dintr-o piesă de-a lui. Atunci mie mi s-a făcut pielea de găină, l-am simțit cel mai tare, ever.", a mărturisit Juno, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.