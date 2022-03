EXCLUSIV. Cursuri gratuite de română și engleză pentru refugiații din Ucraina! Cum s-au gândit Silviu și Delia Dragomir la această inițiativă: ”Limba poate fi un impediment în găsirea unui job”

In articol:

Silviu și Delia Dragomir vin în ajutorul refugiaților din Ucraina, care își doresc să rămână în România și caută un loc de muncă. Reprezentanții EUCOM s-au gândit la o inițiativă, care să vină în sprijinul oamenilor fugiți din calea războiului, care au nevoie de un job în România.

Foarte mulți ucraineni își caută un loc de muncă în România, după ce s-au hotărât să rămână o perioadă la noi în țară. Ca să le fie mult mai ușor să se integreze într-o echipă de lucru, aceștia trebuie să învețe engleza ori româna. Așa că, cei de la EUCOM au pornit această acțiune demnă de apreciat, prin care le oferă ucrainenilor cursuri gratuite de limba română și engleză.

Cum s-au gândit Silviu și Delia Dragomir la această inițiativă

Delia Dragomir a declarat pentru WOWbiz.ro faptul că limba poate să fie un impediment în găsirea unui job. Așa că, pe lângă ajutorul material pe care l-au oferit pentru refugiați, Delia și Silviu s-au gândit și la cursuri gratuite pentru ucraineni, în speranța că le

va fi mult mai ușor să se angajeze în România.

„ Credem că în astfel de momente, fiecare dintre noi trebuie să se implice cum poate... tragediile scot la iveală și lucruri frumoase, precum umanitatea, empatia, solidaritatea. De aceea, noi am donat pentru refugiații ucraineni, atât în numele companiei, cât și personal, managementul dar și angajații care s-au implicat. Și ne-am dorit să facem mai mult de atât: să organizăm și cursuri. La Eucom, ne dorim să fim „your bridge to the world”. Asta suntem, așa unim oamenii, limbile, culturile diferite și ceea ce facem acum este în concordanță cu viziunea noastră de a ajuta 1 milion de oameni să progreseze în carieră. Prin această acțiune contribuim la viziune și oferim sprijin celor ce au nevoie și își doresc să progreseze în cariera lor.

Iar acum, având în vedere ceea ce se întâmplă, cu atât mai mult trebuie să intervenim și să întindem o mână de ajutor. Sunt o mulțime de refugiați care rămân în România pentru a se adăposti de război și își caută joburi. Am văzut o mulțime de anunțuri online ale ucrainenilor care își caută joburi în țara noastră. Limba poate fi un impediment în găsirea unui job. De aceea, sperăm ca prin cursurile de română, respectiv engleză, pe care le oferim gratuit, îi putem ajuta să se acomodeze mai ușor aici și le creștem șansele de a-și găsi un job. Credem că dacă toți punem umărul și ne implicăm schimbăm în bine viața unor oameni care trec prin adevărate tragedii în aceste momente”, ne-a transmis Delia Dragomir.

Momentan nu sunt persoane înscrise la aceste cursuri, pentru că acțiunea este abia inițiată, însă Delia Dragomir speră că va ajuta cât mai mulți refugiați din Ucraina, care își doresc un job la noi în țară și au nevoie să învețe româna sau engleza.

”Deocamdată nu avem persoane înscrise la cursuri, tocmai ce am inițiat această inițiativă, dar sperăm ca prin promovarea pe rețelele sociale să ajungem la oamenii care au nevoie de noi. Detalii despre cursurile oferite se găsesc pe site-ul nostru, eucom.ro”, a mai spus Delia Dragomir, Managing Partner Eucom, pentru WOWbiz.ro

Cursuri gratuite de română și engleză pentru refugiații din Ucraina [Sursa foto: PixaBay]