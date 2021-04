EXCLUSIV Daiana de la Puterea Dragostei iubește din nou: „Mă căsătoresc! Am nunta în iunie!”

In articol:

Daiana de la Puterea Dragostei nu și-agăsi jumătatea în cadrul emisiunii de la Kanal D, dar trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Fosta concurentă din cadrul show-ului de la Istanbul a recunoscut că, după o serie de dezamăgiri, este, în sfârșit, fericită.

Bruneta a mărtusirit în direct, în cadrul emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei” din platoul WOWbiz că este într-o relație cu un bărbat care i-a furat inima. Cel alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire nu lucrează în televiziune, ci l-a cunoscut pe internet.

Daiana de la Puterea Dragostei, mărturisiri despre noul iubit

Mai în glumă, mai în serios, Daiana de la Puterea Dragostei a declarat și că are planuri de nuntă alături de cel care o face să zâmbească în fiecare zi și care a făcut-o să uite de decepțiile suferite până acum.

„Mă căsătoresc, am nunta în iunie. Ea o să fie lângă mine, bineînțeles (n.r- Andreea Pirui), dar nu știu ce facem cu nașul. Glumesc, încă nu am stabilit data nunții, dar cu siguranță ea va fi nașa mea. Da, există un bărbat în viața mea, acum sper ca totul să fie bine. Este din București, un băiat normal, nu are treabă cu televiziunea, are 24 de ani, este foarte frumoș, are ochi albaștri, așa cum mi-am dorit eu. Cred că m-am îndrăgostit. Nu pot să-i dau numele. Ne-am cunoscut pe Internet, pe Instagram. Acum chiar cred în dragostea pe internet. Sunt fericită, chiar foarte fericită sunt”, a dezvăluit Daiana de la Puterea Dragostei, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Daiana de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Daiana de la Puterea Dragostei, iubire interzisă cu Fernando

Daiana a avut o poveste de iubire extrem de controversată cu Fernando de la Puterea Dragostei. Bruneta l-a iubit atât de mult încât la un moment dat și-a făcut un tatuaj cu chipul lui. Ulterior, după o despărțire dureroasă, a decis să renunțe la el și și-a făcut un alt tatuaj.

„Astazi ma doare inima la fel de tare precum in ziua in care ne-am despartit, iti jur ca aproape am reusit sa te scot din inima mea, dar apoi te-am vazut prin toate locurile iar acum nu doar ca trebuie sa incep din nou procesul de a te uita, ci trebuie sa te uit, desi voi continua sa te vad.

In tot acest timp am avut speranta ca relatia ta cu ea nu va functiona, au trecut cateva saptamani, iar eu ma consolam cu gandul "nu va mai dura mult", pana cand mi-am dat seama ca esti genul de persoana pe care nimeni nu ar vrea sa o piarda, ea de ce te-ar scoate din viata ei? Am fost nevoita sa fiu "a treia persoana", in timp ce tu erai mereu pentru mine primul, nu pot sa vad fara ca mintea si inima mea sa isi aminteasca toate momentele frumoase, toate sarutarile si imbratisarile. La naiba, cat de mult mi-ar placea sa te imbratisez.... Toate aceste lucruri ma dor.

Intr-o vreme am dat vina pe ea, dar mi-am dat seama ca gresesc, pe urma am dat vina pe tine, dar din nou a fost o greseala. Adevarul e ca totul este despre mine, despre faptul ca nu pot sa te uit oricat de mult as incerca. Desi mi-ai facut mult rau, mintea mea isi aminteste doar fericirea pe care am simtit-o in bratele tale. Este despre faptul ca eu mereu m-am simtit a ta, desi stiam ca nu e reciproc si ma doare faptul ca eu continui sa fiu doar", povestea Daiana Marcu, pe Instagram, în urmă cu șapte luni.