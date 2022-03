EXCLUSIV! Daniel Buzdugan vorbește despre prima întâlnire, de neuitat, cu Andreea Marin: „Tot bulevardul întorcea capul după ea”

In articol:

Daniel Buzdugan și Andreea Marin se cunosc încă din anii '90, când cei doi au colaborat pentru e emisiune dedicată copiilor. Prezent la lansarea noii cărți a prezentatoarei TV, „Nu există nu se poate!”, Buzdugan a rememorat momentul special în care a văzut-o pentru prima dată pe cea

Daniel Buzdugan: „Ea mi-a zis <<Tu o să lucrezi cu mine!>>”

care avea să-i devină colegă.

Andreea Marin a debutat în TV la vârsta de 20 de ani, la TVR Iași, cu emisiunea „Țara lui Piticot”. Andreea îi bucura pe copii alături de Daniel Buzdugan, care aducea scrisorile cu dorințele celor mici. Totuși, platoul TV nu a fost primul loc în care Buzdugan a văzut-o pentru prima dată pe viitoare sa colegă.

„Când am cunoscut-o pe Andreea, eram în zona Copou, o zonă foarte mișto din Iași, unde se plimbă studenții. Am văzut-o pe Andreea mergând pe stradă și tot bulevardul întorcea capul după ea. Apoi am cunoscut-o la TVR Iași, unde am lucrat împreună. Am intrat într-un concurs acolo și, după ce am luat concursul, mi-a zis: <<Tu o să lucrezi cu mine!>> Așa...pe un ton moldovensc, cu accentul nostru dulce, și am avut emisiune cu ea la TVR Iași. Eu eram un personaj, poștașul Barbă-Cot. Aduceam scrisorile copiilor și plecam prin țară. Plecam în diverse tabere și făceam interviuri cu copilași prin diverse locuri din România”, a spus Daniel Buzdugan, într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Decizia care ar putea schimba totul. Discutia secreta ce ar putea ingenunchea Rusia- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV! Andreea Marin, confesiuni sincere pentru WOWbiz.ro la lansarea cărții "Nu există nu se poate". Cum a ajuns femeia puternică și încrezătoare de astăzi: „Am înțeles, în timp, că nu trebuie să fiu perfectă”

Daniel Buzdugan despre emisiunea prezentată alături de Andreea Marin: „A fost cea mai mare bucurie a mea!”

Perioada în care a prezentat „Țara lui Piticot” împreună cu Andreea Marin a fost una dintre cele mai frumoase din viața lui Daniel Buzdugan. Ca actor, cel mai dificil este să faci un copil să te creadă cu adevărat, spune Buzdugan.

„Eram foarte fericit! A fost cea mai mare bucurie a mea, cea mai mare satisfacție, că mergeam în tabere și mă recunoșteau copiii! Copiii sunt foarte greu de păcălit! Teatru pentru adulți poți să faci, dar cel mai greu teatru, ca actor, este teatrul pentru copii. Trebuie să fii foarte sincer! Copilul te simte, ca actor, dacă ești pe dinafară, dacă nu crezi tu, dacă nu transmiți. E fix cum zicea Brâncuși: <<Cine nu mai e copil și nebun, înseamnă că a murit demult!>>”, a mărturisit Daniel Buzdugan.

Fiind un prieten foarte apropiat al Andreei Marin, „Buzdu” a putut arunca o privire în avans în noua carte a acesteia. Măgulit de faptul că celebra prezentatoare TV i-a spus povestea în „Nu există nu se poate!”, Buzdugan recunoaște că se simte, totuși, ușor stânjenit să își urmărească aparițiile.

„Sunt la pagina 76 în cartea asta. Sunt nemulțumit că sunt la pagina 76, pentru că, până ajunge lumea la pagina 76, adoarme. Mi-ar fi plăcut să fiu mai pe la început. (râde) Am o „boală”...nu-mi place să mă uit la emisiuni, la podcasturi, când mai sunt abordat, nu-mi place să mă uit la fața mea! Nu-mi place uneori nici ce zic, dar mai ales nu-mi place să-mi văd fața! De obicei, ce-am zis rămâne zis. Nu mă admir, să mă uit de 3 ori, să analizez! Dacă am zis prostii, zic <<Asta e!>>”, le-a zis Daniel Buzdugan, amuzat, jurnaliștilor WOWbiz.