EXCLUSIV. Daniela de la Adăpostul ”Măriuța” are o singură dorință de ziua ei: ”Sunt atâtea suflete puse pe picioare”. Îngrijește mii de animale, iar acum are nevoie de ajutorul oamenilor buni

In articol:

Daniela Popovici este cea care a înființat Asociația pentru Protecția Animalelor Măriuța, unde are grijă de 1000 de suflete, printre care pisici, câini, cai, vaci, porumbei, toate animalele pe care aceasta le găsește fără ajutor. Daniela le îngrijește așa cum știe ea mai bine și face tot posibilul să nu le lipsească nimic! Are un suflet imens, iar acest lucru este cunoscut de toată lumea ce o știe. Salvează

de la moarte multe animale pe care le găsește și chiar dacă sunt multe zile grele, aceasta face orice ca sufletele din adăpost să aibă ce să mănânce.

Citeste si: Un băiețel din Ucraina a trecut granița singur, plângând! Micuțul ținea în mână o sacoșă cu o jucărie. Imagini sfâșietoare

Daniela Popovici [Sursa foto: Facebook]

Ce dorință are Daniela de la Adăpostul ”Măriuța”

Miercuri a fost ziua de naștere a Danielei Popovici. A avut o singură dorință și nu legată de necesitățile ei, ci de ale animalelor pe care le are în grijă. Își dorește cu disperare ca sufletele din adăpostul ei să aibă în continuare ce să mănânce, însă pentru acest lucru are nevoie și de ajutorul oamenilor cu suflet bun.

Citeste si: Ce semnificație are Hachiko, numele celui mai credincios câine

Citeste si: Lovitură grea pentru Putin! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp. Liderul de la Kremlin este încolțit..- bzi.ro

”Îmi doresc cu disperare să pot să-i duc mai departe. Sunt atâtea suflete puse pe picioare, reabilitate fizic și sufletește, ar fi păcat. Toată viața mea am iubit animalele, de când mă știu noi am avut aici acasă, la țară mai mulți căței, pisici(...) Îmi doresc din toată inima...acum toată lumea este focusată pe Ucraina, donațiile au scăzut foarte tare, am oameni în adăpost care bombonesc..adăpostul fără oameni nu înseamnă nimic, ca și animalele fără mâncare. Noi curățăm grajdurile, băgăm paie la cai, țarcurile cățeilor vin curățate, apă proaspătă pusă...nu sunt 100 și ceva de căței, să mă descurc și singură, dacă pleacă oamenii. Și așa ei sunt foarte puțini, sunt șase băieți, care se ocupă de tot ce-i acolo. Dacă nu sunt plătiți, pleacă. Dacă pleacă nu este deloc bine. Nu am voluntari, pe mine mă dezavantajează și poziția geografică. Eu sunt aici la capătul lumii. Sunt la 100 de km departe de Craiova, sunt la 100 de km departe de Severin, sunt la 350 de km departe de București. Nu vine nimeni, absolut nimeni să-ți muncească nici o oră gratuit”, ne-a spus Daniela Popovici.

Toți cei care vor să pună mână de la mână și să ajute animalele din Adăpostul ”Măriuța”, o pot face prin donații în conturile de mai jos:

BRD Bank

IBAN Ron: RO63BRDE170SV37819291700

IBAN Euro: RO18BRDE170SV40406211700, SWIFT code: BRDEROBU, BIC code: BRDE

PayPal: [email protected]

Revolut: (0732) 358 406

Mancare: https://www.paws-hope.com/asociatia-mariuta/

Formular 230: https://formular230.ro/asociatia-pentru-protectia...