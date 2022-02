EXCLUSIV. De unde-i vine inspirația lui Randi pentru hit-urile, pe care le lansează pe bandă rulantă! Artistul, dezvăluiri inedite despre carieră: ”Fiecare piesă a mea vine din suflet”

In articol:

Randi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, piesele lui având un succes uriaș atât în țară, cât și în străinătate. Celebrul cântăreț lansează hit-uri pe bandă rulantă și compune piese, care ajung ascultate în multe colțuri ale țării sau chiar...ale lumii! De curând, Randi a dat lovitura împreună cu Roxen, odată cu melodia ”Dincolo de Marte”, care a fost ascultată în număr uriaș.

Numai pe Youtube, piesa a ajuns la 6,7 milioane de vizualizări în două luni, iar pe aplicația TikTok a devenit virală.

” Am avut multă încredere în piesă de la bun început. Pe lângă faptul că am avut încredere noi, aproape toți oamenii care o auzeau aveau aceeași reacție și același entuziasm pe care îl aveam noi. Asta ne-a confirmat că nu vom da greș cu “Dincolo de Marte “. Mă bucur mult că publicul a reacționat bine la piesă și la colaborarea noastră”, ne-a dezvăluit Randi.

Întrebat despre noi colaborări, fie cu artiști internaționali sau români, Randi ne-a spus că va încerca mai des piese în engleză și cu cântăreți străini. ”Eu voi lansa din ce in ce mai des piese în limba engleză și o să încerc să fac colaborări cu artiști internaționali. Bineînțeles că nu exclud să lucrez cu cei din țară, mai ales pentru că avem și noi artiști talentați care încep să confirme în lume, în afara țării, cum ar fi Minelli sau Roxen, ca să dau câteva exemple”, a declarat Randi, pentru WOWbiz.ro

Randi a vorbit și despre inspirație, cea care-l ajută, bineînțeles, să compună piesele ce au ajuns hit-uri până acum. Întrebat de unde-i vine inspirația, din viața personală, trăirile de zi cu zi sau pur și simplu din imaginație, Randi ne-a mărturisit sincer că inspirația îl găsește zilnic în studio.

”Cred că toate cele enumerate mai sus fac parte din viața personală. Până și ceea ce vezi în jurul tău ajunge să fie o experiență personală sau o trăire care te poate inspira. Nu știu exact locul de unde vine inspirația, însă știu că poate veni de oriunde, oricând, dacă ești deschis și scopul tău este să creezi mereu, sincer, autentic! Bineînțeles, inspirația trebuie să te găsească muncind atunci când vine. Iar pe mine mă găsește zilnic în studio”, ne-a mai spus artistul.

Foarte sincer, Randi ne-a spus și care e piesa lui de suflet: „Fiecare piesă a mea vine din suflet și își are locul ei acolo, însă cred că dacă ar fi să numesc o piesă care mă descrie cel mai bine, atunci ar fi “Visător”.

Randi, colaborare inedită cu Faydee

Randi a lansat, de curând, o nouă piesa alături de Faydee, un celebru artist internațional- ”Body Language”. Artistul speră ca publicul să se bucure de noua colaborare, la fel de mult cât s-au bucurat ei doi atunci când au lucrat la piesă.

”După ce am terminat producția piesei, el a fost prima mea opțiune, simțeam că se potrivește pe această piesă. Voiam de ceva vreme să fac o piesă potrivită pentru mine și el și “Body Language“ ne-a prins pe amândoi în aceeași măsură. Eu și Faydee discutam despre o potențială colaborare de ceva vreme și mă bucur că iată, s-a concretizat. Sperăm ca publicul să se bucure de ea cel puțin la fel de mult cât ne-am bucurat noi să lucrăm la piesă”, a mai spus Randi, pentru WOWbiz.

De asemenea, Faydee este foarte încântat de colaborarea cu Randi: „ Sunt bucuros să colaborez cu Randi pentru această piesă. A fost o experiență tare să lucrez alături de el și abia aștept ca publicul să asculte Body Language și, sper eu, să se bucure de ea tot atât de mult cât ne-am bucurat noi să o facem!”.

Cu un background impresionant în industria muzicală, Randi este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți și compozitori români. Artistul a devenit celebru în industria muzicală internațională cu proiectul Morandi, câștigând numeroase premii pentru hituri precum "Love Me", "Falling Asleep", "Angels", "Colors". În 2013 Randi a început să compună și în limba română, lansând piese de succes, precum "Ochii ăia verzi", „Prietena ta”, „Dansăm”.

Faydee este un artist australian de origine libaneză, cu o mulțime de piese în palmares ce au cucerit topurile și inimile ascultătorilor, precum "Can't Let Go" sau "Habibi (I Need Your Love)". Artistul a câștigat numeroase premii internaționale și a colaborat de-a lungul timpului cu nume proeminente precum Kat DeLuna, Leftside, Shaggy sau Mohombi.