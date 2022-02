EXCLUSIV. Diana Bucșă, o artistă completă! Puțini știau că aceasta cântă în șase limbi: ”Tot timpul eu vreau să mă reiventez”. Dezvăluiri în premieră

In articol:

Diana Bucșă este cu adevărat un artist complet! Celebra cântăreață ne-a oferit un interviu exclusiv despre cariera ei muzicală, dar și despre proiectele ce urmează să fie lansate. De altfel, finalista de la Eurovision România 2022 a mărturisit pentru WOWbiz.ro, un lucru mai puțin știut de lume, dar și de fanii ei.

Diana Bucșă cântă în șase limbi, o adevărată performanță în lumea artistică. Artista spune că de-a lungul carierei ei a abordat mai multe genuri muzicale, după cum se poate observa și pe canalul ei de Youtube. De asemenea, Diana Bucșă este de părere că un artist este complet în momentul în care poate să cânte orice gen muzical. Aceasta pregătește un super proiect alături de Costi Ioniță, un nou gen muzical pe care Diana vrea să-l aducă pe piața de la noi.

Diana Bucșă, dezvăluiri exclusive despre proiectele ei

Cunoscuta artistă are în spate o orchestră, plină de tineri talentați, alături de care lansează piese foarte apreciate de iubitorii de muzică. Deși în această perioadă Eurovision îi ocupă mai mult timp, Diana Bucșă ne-a vorbit și despre planurile pe care urmează să le pună în practică, în cariera ei artistică.

” Eu pregătesc un proiect separat, lansarea noului gen muzical pe care eu vreau să-l aduc pe piață, este o melodie de Costi Ioniță și pregătim intens, lucrăm la ea. De altfel, mai sunt proiecte, eu am colaborat cu maestrul Țăndărică, și vor fi câteva filmări. Lucrăm, am avut în perioada sărbătorilor o lansare, chiar la Kanal D am fost cu Feliz Navidad cu Ovidiu Lipan Țăndărică. Vom continua tot în stil portuhez, mie îmi plac foarte mult limbile străine și de altfel, cânt în șase limbi: italiană, spaniolă, franceză, portugheză, engleză, sârbească. Pe canalul de YouTube Diana Bucșa am abordat de-a lungul carierei mele, mai multe stiluri muzicale, pentru că un artist este complet atunci când poate să cânte orice gen muzical. Sunt proiecte în care eu vreau să găsesc melodia, care să mă reprezinte cel mai mult. E mult de muncă, însă niciodată nu faci lucrurile suficient de mult și tot timpul eu vreau să mă reinventez. E o nouă provocare ceea ce se întâmplă”, a declarat Diana Bucșă, pentru WOWbiz.ro