EXCLUSIV! Dovada că Radu și Adelina sunt pregătiți să facă pasul cel mare! Câștigătorii sezonului 4, Puterea dragostei și-au cunoscut părinții și locuiesc împreună! "Nu mă așteptam să fie așa"

Radu și Adelina sunt în culmea fericirii, după ce au devenit câștigătorii sezonului 4 Puterea dragostei și au primit fiecare câte un cec în valoare de 10.000 de euro. Deși mulți au pus la îndoială sentimentele dintre ei, cei doi au demonstrat că se iubesc cu adevărat, convingându-i și pe telespectatorii care i-au votat în număr mare și i-au scos învingători.

Radu și Adelina și-au cunoscut părinții

Adelina și Radu [Sursa foto: Captură YouTube]

Radu și Adelina sunt marii câștigători ai show-ului matrimonial Puterea dragostei, sezonul 4. Cei doi au dat dovadă de iubire adevărată și în afara casei, având planuri serioase împreună. Radu și Adelina au fost prezenți în platoul WOWbiz.ro, unde au povestit în detaliu cum se înțeleg cu părinții și dacă sunt de acord în totalitate cu relația lor.

"Părinții mei o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Cu mama am vorbit de multe ori, doar că i-a fost rușine Adelinei, când eram în competiție, să vorbească cu ea la telefon sau pe cameră, dar când s-au întâlnit, mama a luat-o în brațe, a pupat-o, e foarte mândră de ea, mi-a spus să o țin aproape pentru că este o fată foarte cuminte, tata la fel. Toată familia mea o place pe Adelina, pentru că a știut să se facă plăcută exact așa cum a fost ea.", a declarat Radu, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Mai apoi, a urmat și întâlnirea cu părinții Adelinei, acolo unde Radu a avut parte de surpriza vieții lui. Câștigătorii sezonului 4 au dezvăluit ce părere are tatăl Adelinei de iubitul ei, Radu și cum l-au primit în casa lor.

"Radu: Mă așteptam să fiu primit mai rău, dar am fost primit cu brațele deschise, are o familie foarte frumoasă, m-au înțeles. Sunt niște oameni respectuoși, frumoși, mie chiar îmi plac oamenii de genul ăsta și nu mă așteptam să fie așa. Mă așteptam să mă primească cu o palmă, cu un capac, cu altceva. Tata socru m-a luat în brațe, m-a pupat. se vede că îi place de mine și m-a înțeles, nu a fost nimic cu răutate. Toate certurile au fost din nervi, nu s-a vrut, dar acolo am ajuns. Omul a înțeles și pentru asta merită respectul meu.

Adelina: La început nu au fost de acord, pentru că sincer, nici eu nu credeam în nimic la început, în primele două luni. Preferam de multe ori să nu deschid subiectul și să nu vorbesc cu ei, le explicam că nu înțeleg ei nimic din ce se întâmplă. Ulterior, l-au acceptat.", au povestit Radu și Adelina, în platoul WOWbiz.ro.

Radu îi dă replica Nabei

Adelina și Radu [Sursa foto: Captură YouTube]

În urmă cu ceva timp, Naba a venit în platoul WOWbiz.ro și a făcut o declarație neașteptată și anume că radu ar fi fost îndrăgostit de ea în secret de foarte mult timp. Imediat după finală, câștigătorul nu s-a putut abțține și i-a dat replica brunetei, lămurind subiectul și motivându-și afirmațiile.

"Minciuni! Dacă te uiți, Naba, să știi că nu e adevărat ce ai spus, este o mare vrăjeală, niciodată nu mi-a plăcut de tine, nu am fost îndrăgostit de tine. Nu aș fi vrut niciodată să am o legătură cu tine ami mult decât prietenească, pentru că nu ești genul meu de persoană, nu mi-ar fi plăcut să fim nici măcar prieteni, dar iubiți. Nu știu de unde a venit cu invenția asta, poate i-a spus cineva să spună lucrurile astea, să atragă atenția.", a spus Radu, în exclusivitate, în cadrul interviului realizat de Cornelia Ionescu.