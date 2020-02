Asiana Peng este o apariție exotică la Survivor România. Fostă gimnastă, componentă a lotului olimpic al României, cu 50 de medalii în palmares, prezentă la competiții naționale și internaționale, cu tiluri obținute la bârna și la sol, de altfel chiar este și medaliată cu aur la ambele categorii, „faimoasa” mizează în competiția din Republica Dominicană pe puterea ei de adaptare și pe faptul că nu îi este teamă de nimic.

Ce a spus Asiana Peng înainte de a pleca la Survivor România! ”Sunt obișnuită cu regimul de cantonamente și cu regulile stricte”

”Sunt rezistentă, am capacitatea de a face față oricărei provocări. Sunt obișnuită cu regimul de cantonamente și cu regulile stricte, pot spune chiar spartane. Probabil, acesta este un mare avantaj pentru mine. Mai mult, sunt un om plăcut, sociabil, fără răutăți, sincer, motiv pentru cei care vor conviețui cu mine să mă îndrăgească. Voi lupta până la capăt pentru echipă în special, dar și pentru a fi eu cea care va câștiga Survivor România”, a spus Asiana Peng la plecarea în Republica Dominicană.

Asiana Peng are un iubit student la Facultatea de Medicină! Alex este cel care o susține de acasă

Dincolo de competiție însă și de voința cu care a plecat acolo, Asiana Peng se poate lăuda și cu o viață personal frumoasă, în care există foarte multă dragoste.

Astfel, puțini știu că Asiana Peng are un iubit student la Facultatea de Medicină, o persoană la fel de puternică și sigură pe ea care o adoră pe sportivă și o susține în toate demersurile sau situații critice. Drept dovadă, Alex a venit în premieră la WOWbiz.ro atunci când ”faimoasa” a fost propusă spre eliminare de colegii de echipă, la primul Consiliu, alături de Cristina Șișcanu și de Ruby, și a vorbit despre ce a simțit în acele momente și ce a făcut ca Asiana să rămână în competiție.”Nu am pierdut nici măcar o secundă din Survivor România. Cel mai greu moment de până acum a fost atunci când a fost nominalizată. Îmi aduc aminte că eram în sufragerie și când am auzit numele ei, nu mi-a venit să cred, pur și simplu, mi-a căzut fața, mai ales că se discutase despre evoluția echipei, că ei vor gândi ca un tot unitar, iar când se votează se scoate din echipă singura atletă. Asiana are 14 ani de sport în spate. Lumea a prins drag de ea, a ajuns la inima telespectatorilor, sunt sigur că va merge mult în show”, a declarat Alex la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, apoi a specificat că o iubește pe gimnastă, căreia i-a dăruit un medalion cu numele ei.