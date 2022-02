EXCLUSIV! Elena Gheorghe și soțul ei, plan ca doi îndrăgostiți! Pleacă în vacanță fără copii: "Ne mai trebuie și nouă o gură de aer proaspăt"

In articol:

Elena Gheorghe este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta este foarte iubită și apreciată, în primul rând pentru talentul și carisma ei, dar și pentru că este mereu deschisă cu tot ce se întâmplă în viața lor.

Le-a cumpărat sau nu Elena Gheorghe chinchilla copiilor ei?

Este foarte activă pe rețelele sociale, ținându-și fanii la curent cu peripețiile prin care mai trece alături de familia ei.

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe și familia ei se bucură de timpul petrecut împreună, prin vacanțe de vis, în care au parte numai de peripeții. Într-una din vacanțele recente, cântăreața a fost alături de soțul și copiii ei la munte, unde s-a întâmplat ceva total neașteptat. Aceștia au găsit o chinchila, iar cei mici au insistat să aibă și ei una acasă. Timpul a rtrecut, iar Elena Gheorghe ne-a dezvăluit ce a făcut după acea vacanță.

"A dat Dumnezeu și am reușit să îi păcălesc, că nu mai plecam fără chinchilla de acolo. În afara faptului că trebuia să mergem să o vedem de 3-4 ori pe zi, Ami era pasionată maxim de ea. Ba mai mult de atât, domnul care o avea mi-a dat și un număr de telefon de unde am putea achiziționa, pentru că o vedea pe a mea că era înnebunită și i-am făcut semn să zică nu mai are pui și nu mai avem cum să cumpărăm. Ea vroia efectiv să îi luăm omului chinchila și să plecăm cu ea acasă. Și acum mă mai întreabă, o dată pe zi, nu la fel de insistent ca înainte, dar am păcălit-o că vine Paștele, poate o să luăm un iepuraș." , a povestit Elena Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De asemenea, artista a recunsocut care este adevăratul motiv pentru care nu le-a cumpărat copiilor ei chinchilla, ca animal de companie.

"Ei sunt toată ziua la școală, până la ora 16 și doar în weekend ar putea să mai stea așa de ea. Trebuie să ai grijă de ea. Noi suntem plecați, probabil că acum, când o să înceapă evenimentele, o să fim non-stop.", a adăugat Elena Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Elena Gheorghe și soțul ei, plan de vacanță fără copii

Elena Gheorghe și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și nu se feresc să arate tuturor asta. Ba mai mult, în ultimul timp, au vizitat multe locuri împreună cu cei mici, iar acum se gândesc să petreacă timp, departe de casă, doar ei, ca doi îndrăgostiți. Cântăreața a dat detalii, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, despre vacanța pe care și-o dorește și ea și partenerul ei de viață, însă fără cei mici.

"Am vrea să plecăm într-o scurtă vacanță de câteva zile și, dacă nu o să plecăm cu toții, adică toți 4, măcar să mergem amândoi să ne mai relaxăm un pic, pentru că în ultimul timp, cam toate vacanțele noastre au fost cu copiii și îți dai seama că e destul de obositor, adică cine e părinte știe că dacă te-ai dus în vacanță cu copiii, e clar că te bucuri de bucuria lor, că ei sunt super mega încântați, dar trebuie să ai super multă energie pentru ei. De când se trezesc, până la 10-11 noaptea, nu clachează deloc cu energia. Noi, oameni fiind, ne mai trebuie și nouă o gură de aer proaspăt, să ne revenim.", a declarat Elena Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.