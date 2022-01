EXCLUSIV! Fiul cântărețului Marian Hagiu a scăpat de Voluntari și s-a transferat la Oțelul Galați. Marian Hagiu: „La vară, pe Laur îl vor căuta echipe din Germania, Austria și Franța”

In articol:

Fotbalistul semnat un contract valabil până la vară cu echipa gălățeană, care vrea să promoveze la finalul sezonului în Liga a II-a.

Laurențiu Hagiu despre visul său cel mai mare: „Visul meu suprem este să ajung la Manchester United!”

WOWbiz.ro a luat legătura cu Laurențiu Hagiu, blocat în contract cu FC Voluntari luna trecută , și cu tatăl lui, muzicianul Marian Hagiu.

Laurențiu Hagiu la prezentarea oficială la Oțelul Galați [Sursa foto: Facebook: Marian Hagiu]

În dimineața zilei de 14 ianuarie, Oțelul Galați l-a prezentat oficial pe Laurențiu Hagiu, alături de o altă achiziție importantă cu care vrea să se bată la promovare, atacantul Jack Henry Serrant-Green. După o perioadă în care nu a simțit că nu a făcut parte cu adevărat din planurile de viitor ale Voluntariului, fundașul a găsit o nouă oportunitate departe de casă.

„Totul s-a întâmplat de pe o zi pe alta cu Voluntari. La începutul lui decembrie am fost într-o ședință cu conducerea și mi-a zis că sub nicio formă nu poate renunța la un jucător de națională. Eu mi-am dorit doar șansa pe care nu am primit-o acolo.

Mă simt ca și cum mi s-a ridicat o piatră de pe inimă! Sunt mult mai liber, sunt mult mai ușor! Aici în echipă pot doar crește. Aici simt, după cum e atmosfera, după cum e mentalitatea lor, după cum sunt conceptele lor, că voi primi șansa. Din prima au precizat că aici nu există jucători tineri, jucători bătrâni, jucători experimentați, neexperimentați. Aici fiecare e egal”, a spus Laurențiu Hagiu într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Transferul la Oțelul Galați nici că putea veni într-un moment mai potrivit pentru Laurențiu Hagiu, care a împlinit 19 ani la doar o zi după prezentarea oficială.

„De ziua mea voi începe tare cu un antrenament de dimineață.

O să le fac cinste băieților de aici, după antrenament, și după voi sărbători cu părinții și prietena la un restaurant”, a declarat fundașul pentru WOWbiz.ro.

Laurențiu Hagiu se bucură să aibă șansa de a se bate la promovarea în Liga a II-a, însă visurile lui îl duc dincolo de campionatul României.

„Obiectivul meu este să ajung afară, la o echipă din campionatele mult mai bine cotate decât al nostru. Îmi doresc să ajung la Manchester United! Este visul meu suprem!”, a mai menționat Laurențiu Hagiu.

Marian Hagiu: „Noi am decis să plecăm, nu am fost dați afară!”

Marian Hagiu ;i fiul său, Laurențiu Hagiu [Sursa foto: Facebook: Marian Hagiu]

Visul lui Laurențiu Hagiu de a juca la o echipă mare din afară s-ar putea îndeplini chiar mai rapid decât se așteaptă.

„A fost antrenat și de Marcel Răducanu. Acesta l-a sunat și am aflat că îl dorește o firmă de impresariat din Germania, care vrea să-i găsească echipă afară. El a avut oferte și din Germania și Austria. Chiar când am fost la baza Oțelului, am fost sunați de o echipă din Austria. Îl vor căuta din nou la vară. Laur a avut oferte și din Liga I, dar a ales Oțelul pentru că vrea să lupte pentru promovare”, a declarat Marian Hagiu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Deși a avut oferte inclusiv din Liga I, Maria Hagiu spune că cel mai potrivit pentru „Laur” este, în acest moment, să joace constant la o echipă competitivă, pentru a demonstra ce poate.

„Noi am decis să plecăm, nu am fost dați afară! Laur mai avea șase luni de contract cu Voluntari. Am ales Oțelul pentru că este un proiect ambițios, cu suporteri, cu stadion, Dorinel Munteanu este un antrenor foarte bun! Laur a ales treaba asta. E prima lui plecare din cuib, vrea să-și ia viața în propriile mâini. Cel mai bine pentru Laur este să nu piardă antrenamentul, să se antreneze încă jumătate de an, până la vară. Noi am fost sunați de Dorinel Munteanu și de directorul de acolo, ne-au chemat la discuții. Dacă vezi ce colectiv au și ce antrenamene se fac acolo! Au condiții! Contractul este pe șase luni, cu posibilitate de prelungire”, a adăugat Marian Hagiu.

