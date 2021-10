EXCLUSIV George Burcea, despre primul an alături de Viviana Sposub! „Orice intamplare este o lectie!” Care sunt pașii următori

In articol:

George Burcea și Viviana Sposub s-au cunoscut după ce au concurat amândoi la o emisiune televizată. Chimia a fost instantă și imediat s-a aprins pasiunea între ei. După ce s-au încheiat filmările, relația lor a continuat și se pare că evoluează foarte frumos.

A trecut mai bine de un an de la primul sărut, iar lucrurile între cei doi sunt cât se poate de serioase. Actorul a povestit pentru WOWbiz.ro cum a fost primul an alături de iubita lui și ce așteptări are el de la relația cu Viviana Sposub, concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

George Burcea, dezvăluiri fără perdea despre relația cu Viviana Sposub

Se pare că pandemia de coronavirus nu le-a pus bețe-n roate celor doi, ba din contră! Actorul spune că virusul SARS-CoV-2 i-a ajutat să-și sudeze relația și să vadă dacă se înțeleg sau nu. S-au mutut împreună, iar relația lor merge numai lapte și miere, însă, până la momentul actual nu a cerut-o pe Viviana de soție.

„A fost un an superb si din cauza pandemiei. Faptul ca a fost pandemie, am avut COVID si am locuit impreuna, ne-a legat. Am stat de anul trecut impreuna pana acum. Suntem unul pentru celalalt in fiecare proiect, asta ne-a unit foarte mult.

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Citeste si: Ar renunța la iubire pentru o viață plină cu bani! Viviana Sposub, dezvăluiri fără perdea: ”Încă n-am dat peste unul...”

Nu am cerut-o de sotie. Sunt un tip foarte romantic si foarte sensibil, din păcate si din fericire in acelasi timp. Din pacate pentru ca sensibilitatea asta nu e buna cu oricine. Si din fericire pentru ca indiferent cate momente au fost cand am fost mai moale, mai romantic, am invatat o lectie si asta mi-a prins bine. Din orice moment inveti ceva pentru viitor. Orice intamplare este o lectie. (…) Nu sunt deloc perfect, dar incerc sa caut acea liniste, eu cu mine, eu cu fetele mele, iubita mea, familia mea. (…)”, a spus George Burcea în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Geogre Burcea: „ Următorul pas nu îl știu”

Actorul spune că viața alături de Viviana Sposub nu e doar ușoară, ci și frumoasă. Pentru a trece la următorul nivel, George Burcea spune că trebuie să fie nu doar stabil din punct de vedere emoțional, ci și din punct de vedere financiar. Iar cum de un an de zile, din cauza pandemiei de coronavirus, teatrele s-au închis, lucrurile sunt destul de incerte, iar lipsa banilor poate genera discuții aprinse în viața de cuplu. Dar, momentan, nu este și cazul celor doi, căci proiecte au, iar dragoste este din belșug.

Citeste si: Dureroasa poveste de viață a lui George Burcea! Copilăria lui a fost în pericol?! Cu ochii înlăcrimați, actorul a povestit tot

„E usor sa locuim impreuna pentru ca ne sincronizam, e perfect match. Urmatorul pas nu il stiu. Sunt genul de om care viseaza foare mult, dar incearca sa le ia pas cu pas. E nevoie ca atunci cand intri intr-o relatie, mai mult decat o relatie de iubire, poate sa dai un inel, sa faci copii, e nevoie sa fii stabil psihic, emotional, financiar. Noi de un an traim momente dificile. Teatrele s-au inchis, incercam sa ne punem proiectele pe picioare in asa fel incat sa ne facem o situatie linistitoare pentru noi. De la lipsa banilor se ajunge la multe certuri in familie, neintelegere. Deocamdata suntem pe proiecte si pe dragostea noastra”, amai declarat actorul.