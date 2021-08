EXCLUSIV George și Mădălina de la Puterea Dragostei, despre neînțelegerile din relația lor: ”Avem mentalități diferite”

Mădălina și George de la Puterea Dragostei 19:06, aug 4, 2021 Autor: Cristina Ionela

George și Mădălina de la Puterea Dragostei, unul dintre cele mai apreciate din emisiune, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de luni bune. Cei doi amorezi și-au continuat relația după ce au părăsit emisiunea și pare că totul merge mai bine decât niciodată. Deși dragostea dintre ei este perfectă și sinceră, mai apar și neînțelegeri, despre care foștii concurenți au vorbit, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Mădălina a dezvăluit că s-a îndrăgostit de George încă de când l-a văzut prima dată: Eu m-am indragostit de cand a coborât pe scări. Mie mi-a transmis foarte multe de când l-am văzut prima dată. După o lună ne-am apropiat. El a făcut primul pas, eu sunt foarte timidă și nu aș fi făcut niciodată primul pas.

George: Am observat că zâmbea la mine. A fost un moment în care, din toată lumea, ea mi-a luat apărarea, fără șă aibă vreo treabă cu mine.

Mădălina: L-am simțit și am avut încredere în el și, fără să ne cunoaștem foarte bine, am fost de partea lui.

George si Madalina de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Mădălina și George, despre certurile din relație

Mădălina și George au recunoscut că există și certuri în relația lor, deși iubirea lor le învinge pe toate. Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei au mărturisit că în ultima perioadă au stat puțin despărțiți, pentru că lucrează în orașe diferite.

Totodată, Mădălina a punctat că ei doi au și mentalități diferite, căci au crescut în țări diferite.

Mădălina: Ultima oară s-a enervat în mașină, înainte să venim, mi-a zis că mă plâng prea mult. Merg la muncă și îi povestesc ce s-a întâmplat și spune că mă plâng. Nu am cu cine să vorbesc, am doar nevoie să mă asculte.

George: Încerc să o înțeleg, dar trebuie să o înțeleg mai mult, pentru că e prima dată când merge la un job. A întâlnit oameni buni, oameni răutăciosi, și incerc să îi spun să nu se mai plângă, să fie puternică, pentru că oamenii răi sunt peste tot. Oamenii răi vor apărea mereu, cum era și în emisiune, nu știu nici în emisiune de ce toată lumea dădea în noi.

Mădălina: În ultima perioadă am fost puțini despărțiti, el lucrează la Constanța, eu la București, dar nu aveam certuri foarte mari, sunt lucruri mărunte. (…) Avem mentalități diferite. Eu am crescut in Italia, el in România, suntem diferiti.