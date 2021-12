EXCLUSIV! Georgiana Lobonț explică ce s-a întâmplat de fapt între ea și Armin Nicoară după filmări: "E vorba de copiii mei și m-am supărat foarte tare"

In articol:

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe de muzică de petrecere. Piesele ei ridică românii de pe scaune la evenimente, iar dragostea oamenilor se observă și în vizualizările de pe youtube.

De la ce a pornit cearta între Georgiana Lobonț și Armin Nicoară

Însă, mulți dintre fanii ei sunt și ai lui Armin Nicoară, talentatul saxofonist, alături de care a avut mai multe colaborări. Cei doi s-au mai certat în trecut și nu și-au vorbit vreme de un an, iar supărarea s-ar fi instalat din nou între celebri artiști.

Jurnaliștii wowbiz.ro au stat de vorbă atât cu Armin Nicoară, cât și cu Georgiana Lobonț, pentru a afla de la ce a pornit supărarea între cei doi artisti.

"Am avut niște filmări la Timișoara și după filmări am fi vrut să ne întâlnim cu toții să stăm împreună.

Eu am avut ceva probleme de discutat cu cineva și i-am zis: Georgiana, dacă vrei hai cu mine și cu Rareș (soțul artistei).

Și i-am zis că cine mai era cu ea nu e ok să audă discuțiile alea. Ea s-a supărat și la următoarele filmări ea nu m-a mai salutat.", a declarat Armin Nicoară în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

De cealaltă parte, Georgiana confirmă spusele lui Armin, însă a ținut să precizeze că persoanele la care artistul face referire sunt de fapt copiii ei.

"Era vorba de copiii mei și de bone pe care nu îi văzusem de trei săptămâni și se aflau în locația respectivă.

El avea chef de dans, de distracție, eu voiam să stau cu copiii. Și m-am supărat, normal. Sentimentele unei mame sunt diferite, dar el nu are cum să înțeleagă că nu are copii. M-am supărat foarte tare și am plecat, dar mi-a trecut. Mi-am dat seama că nu are cum să înțeleagă supărarea mea că nu este părinte. Eu îl cunosc pe Armin și știu cum vorbește și nu am cum să mă supăr de el.", a povestit Georgiana Lobonț în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

Va mai colabora Georgiana Lobonț cu Armin Nicoară, după ce s-au certat?

Muzica unește, spun cei doi artiști, iar lucrurile frumoase pe care le fac împreună nu pot și distruse de această ceartă banală. Chiar și după ce au avut discuții, cei doi au câtat împreună și au pregătit mai multe filmări pentru Revelion. Deși Armin spune că artista nu l-a mai salutat când s-au întâlnit la un eveniment și că s-a supărat, cei doi vor vorbi la un moment dat despre acest subiect.

"Ne-am împăcat și ea de la o prostie ca asta... Ieri la filmări a cântat cu mine, nu au fost probleme, am stat la aceeași masă, dar m-a enervat că nu m-a salutat nici când a venit și nici când a plecat. Aș fi vrut să o întreb ce are, dar m-a enervat că nu m-a salutat.", a mai spus Armin Nicoară.

Georgiana Lobonț nu își amintește să nu fi salutat.

"Mi-a trecut supărarea și nu am de ce să explic nimănui ce simt eu ca mamă. Cum să nu salut că doar am cântat împreună live. O să vorbim noi despre asta!", a mai spus artista.

