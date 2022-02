EXCLUSIV! Georgiana Lobonț și soțul ei, dezvăluiri impresionante din viața de familie! Ce spun despre venirea pe lume a celui de-al treilea copil? "De asta îi e frică lui Rareș"

In articol:

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară de la noi din țară. Aceasta a colaborat cu artiști mari ai României, precum Armin Nicoară, Culiță Sterp, Baboiash și alții.

Georgiana Lobonț își dorește al treilea copil

Este căsătorită cu Rareș Ciciovan, alături de care are doi copii superbi: Eduard Nicolas și Irina Maria.

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, încă de când erau în liceu. Aceștia au doi copii minunați și se pare că se gândesc și la al treilea. Într-un interviu savuros pentru WOWbiz.ro, întrebați ce spun despre posibilitatea venirii pe lume a celui de-al treilea copil, Georgiana Lobonț a răspuns imediat, fără să stea pe gânduri.

"Mie mi-ar plăcea să facem al treilea copil.", a declarat Georgiana Lobonț, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Nici Rareș nu s-a lăsat mai prejos și a adăugat și el o completare la răspunsul soției lui, motivându-și afirmațiile.

"Tot ce a fost, a fost datorită sorții. Și pe viitor la fel, așteptăm să vedem ce ne rezervă. Dacă vine, e bine venit, normal, dar nu facem, momentan, eforturi pentru treaba asta.", a spus Rareș Ciciovan, soțul artistei.

Georgiana Lobonț și soțul ei, mărturii emoționante din viața de părinți

Ezitarea soțului Georgianei Lobonț se bazează pe motive bine întemeiate, explicate clar și în detaliu de cântăreață. Aceasta a dezvăluit care este cauza pentru care soțul ei nu își dorește la fel de mult ca ea să facă al treilea copil.

"Rareș cred că a rămas cu puține traume, pentru că eram foarte obosită în acea perioadă și copiii noștri s-au născut la o diferență mică de timp. Edi avea un an și patru luni când s-a născut Irinuca și eu mergeam la cântări, aveam contracte vineri, sâmbătă, duminică, pe timpul săptămânii nu ne puteau ajuta bunicii, pentru că fiecare avea meseria lui și trebuiau să și le ducă pe toate la bun sfârșit. Bone nu prea am găsit, pentru că la noi în zonă e cam greu să găsești. Ne-am dorit oricum, noi, să avem grijă, să ne ocupăm foarte mult de partea asta familială și a fost foarte greu, pentru că am tras pe toate domeniile. De asta îi e frică lui Rareș.", a mărturisit Georgiana Lobonț, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.