EXCLUSIV Ile de la Puterea dragostei, adevărul despre împăcarea cu fostul iubit: „Sunt foarte fericită”

Ileana de la Puterea dragostei a părăsit competiția în urmă cu aproximativ o lună de zile. În jurul eliminării sale au ieșit mai multe speculații. Tânăra de 24 de ani a spus adevărul despre motivul pentru care a decis să părăsească casa iubirii, în cadrul emisiunii „Totul pentru Puterea dragostei by Cornelia Ionescu”.

Ea a mărturisit că nu mai vrea să se întoarcă înapoi în competiție, dorința de a fi acasă alături de cei dragi fiind mult mai mare.

„Nu mai este cazul să mă întorc. Acolo am descoperit ce imi doresc cu adevărat. Eram intr-o perioada în care nu stiam ce să fac cu viata mea, dacă sunt pe drumul cel bun. Emisiunea m-a invatat să văd că sunt bine in momentul acesta al vietii. Sunt foarte fericită și împlinită cu tot ce am. Nu puteam să stau dorindu-mi să fiu acasa.

Dacă nu veneam la emisiune, mi-ar fi părut rău, m-aș fi intrebat cum ar fi fost. Dar mi-am atins scopul si am văzut viata pe care o pot avea acolo, dar si viata pe care eu o am acasă. Asta am realizat abia după ce am stat acolo si imi doream din ce în ce mai mult să mă întorc acasă”, a declarat Ile, în exclusivitate pentru emisiunea „Totul despre Puterea dragostei”.

În timpul live-ului, Livius, actual iubit al Ilei i-a lăsat un comentariu în care i-a transmis că o iubește, pe care Cornelia Ionescu l-a citit. Tânăra a mărturisit că cei doi s-au împăcat după întoarcerea ei acasă.

Ea a mărturisit că Livius a fost și el unul dintre motivele pentru care și-a dorit să părăsească emisiune. Deși este mai mic de vârstă, bruneta a dezvăluit că se înțeleg de minune și se bucură că și-au mai oferit o șansă.

„Livius este iubitul meu. Te iubesc, bebe! Livius este iubitul meu și fostul și actualul. Am văzut că foarte multă lume mă întreabă de ce am fost la Puterea dragostei dacă eu aveam iubit. Înainte să merg la Puterea dragostei eram in perioada in care ma intrebam daca fac bine ce fac. Fiind foarte mult stres, noi ne-am certat si ne-am despărtit. Eu am văzut momentul să mă duc la Puterea dragostei si m-am dus. El imi spune si acum că nu se astepta să mă duc.

Experienta mea de la Puterea dragostei m-a făcut să realizez că viata mea e foarte frumoasă. Nu mi-am iubit viata mai mult decât o iubesc acum si sunt implinita. Imi doream de cand eram in casa si ma gandeam că noi ne-am desprțit pe o prostie, mă tot gândeam la el, dar nu i-am scris niciodată, pentru că stiam cum va reactiona. Si a fost cea mai bună decizie pentru că noi abia incepusem să vorbim dacă ne impăcăm in ultima săptămâna a emisiunii. A fost si el un motiv pentru care imi doream să vin. Il iubeam pe băiatul ăsta, am stat jumătate de an impreună aproape zi de zi. Lucrurile au mers in asa fel incat amandoi am hotarat sa ne impacam, desi stiam ca va fi greu pentru ca el este gelos. Dar ne-a ajutat si in relatie faptul că am fost la Puterea dragostei pentru că ne-a inchegat relatia si sunt foarte fericită.

El e genul care bate cu pumnul in masă, un bărbat puternic. El e mai mic decât mine cu cinci ani, dar am cunoscut băieti si mai mari si cu capul gol si il cunosc pe el. Când simti că e persoana potrivită, simti. El e persoana care mă aduce cu picioarele pe pământ”, a mărturisit Ile.