EXCLUSIV! Ilie Năstase este convins că Simona Halep n-are neapărat nevoie de antrenor: „Știe ce face!”

Simona Halep s-a despărțit de antrenorii Adrian Marcu și Daniel Dobre după eliminarea din optimile Australian Open, de la finalul lunii trecute. Lumea a speculat că Horia Tecău s-ar putea ocupa, neoficial, de pregătirea lui Halep, după ce au fost văzuți împreună la antrenament weekend-ul trecut.

Ilie Năstase: „Ea trebuie să găsească soluțiile pe teren.”

What a surprise would that be! Simona Halep, coached by Horia Tecau 😳🤩 pic.twitter.com/kvI7MBTpPU — In Halep We Trust (@InHalepWeTrust) February 5, 2022

Zilele acestea, însă, tenismena a anunțat că se va antrena la academia Patrick Mouratoglou după turneele din Dubai și Doha.

Săptămâna trecută, Simona Halep a încheiat colaborarea cu duo-ul Dobre/ Marcu pentru că a considerat că nu mai comunică eficient cu cei doi, potrivit Eurosport. Simona Halep a fost văzută la antrenament cu Horia Tecău, însă acesta și-a amânat retragerea pentru a ajuta echipa României la barajul pentru Cupa Davis împotriva Spaniei. Halep discută și acum zilnic cu Darren Cahill, australianul cu care a avut cele mai mari performanțe în tenis, lucru care o ajută mult.

Chiar și în lipsa unui antrenor, spune Ilie Năstase, tenismena are toate ingredientele pentru succes.

„Dacă ea a decis să joace fără antrenor, trebuie lăsată! Dacă nu vrea antrenor, să nu aibe antrenor! Simona Halep știe să joace tenis, doar a câștigat două Grand Slam-uri! Înainte de meci, un antrenor ar putea să-i spună multe, dar, în timpul meciului, ea decide. Ea trebuie să găsească soluțiile pe teren. Ea trebuie să fie odihnită și să joace, că știe ce face!”, a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Simona Halep are în vizor academia antrenorului Serenei Williams

Patrick Mouratoglou este antrenorul Serenei Williams din 2012 [Sursa foto: Facebook]

Halep se află zilele acestea în Dubai și a jucat deja primul meci de pregătire cu noul partener de antrenament, Arnaud Restifo. Restifo, care colaborează cu Academia de tenis Patrick Mourtaglou, va fi alături de ea atât la turneul din Dubai, cât și la cel de Masters de la Doha. După aceste două competiții, Halep va merge să se antreneze la academia antrenorului Serenei Williams.

„Merg acolo să mă ajut pe mine, să investesc în dezvoltarea pe care mi-o doresc anul acesta. Vreau să amân cât se poate de mult finalul carierei! Așa am simțit după ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, că următorul pas trebuie să-l fac spre internațional. M-am gândit la Academia Mouratoglou pentru că mulți jucători de top sunt acolo și am înțeles că este o atmosferă foarte plăcută și am vrut să încerc. Da, e posibil să mă întâlnesc și cu Serena! Poate fi un lucru pozitiv să am și eu academie în România, dar deocamdată nu vreau să vorbesc mai mult”, a mărturist Simona Halep într-un interviu acordat site-ului treizecizero.ro.

Întrebat de soluția aleasă pe moment de Halep, Ilie Năstase nu s-a arătat încântat de perspectiva unei academii care mizează foarte mult pe faimă/

„Băiatul acela, Mouratoglou, de ce nu ia niște copii să-i învețe de la 0? Îi ia numai pe ăștia buni. Are cei mai buni copii din lume! Dacă nu-s formați și nu sunt jucători buni deja, nu-i ia! Dacă iei un om de la început și-l faci campion, atunci da, e o adevărată acacemie. Așa...dacă îi iei doar pe cei buni și îi pui să joace între ei, nu e același lucru”, le-a spus Ilie Năstase jurnaliștilor WOWbiz.ro.