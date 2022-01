EXCLUSIV! Ilie Năstase reacționează la serialul „Uite viza, nu e viza!”, cu Novak Djokovic: „Să facă turnee pentru nevaccinați și vaccinați!”

In articol:

Tenismanul sârb a fost eliberat astăzi din centrul pentru imigranți clandestini, în care a rămas peste weekend din cauza anulării vizei, la jumătate de oră după încheierea procesului intentat de el împotriva Guvernului australian.

Judecătorul federal Anthony Kelly a respins decizia și a ordonat guvernului să achite cheltuielile de judecată.

Novak Djokovic cu staff-ul său, la primul antrenament în Melbourne [Sursa foto: Twitter: @DjokerNole]

Bucuros să fie din nou liber, Djokovic s-a antrenat pentru prima dată după aterizarea în Melbourne și le-a scris fanilor un mesaj pe rețelele sociale.

„Sunt fericit şi recunoscător că judecătorul a revenit în ceea ce priveşte anularea vizei mele. În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, vreau să rămân aici şi să încerc să joc la Australian Open. Am venit aici să joc unul dintre cele mai importante turnee în faţa unor spectatori incredibili”, a scris Djokovic pe paginile sale de social media.

Audierea de astăzi a început cu întârziere, însă argumentele pe care le-au prezentat avocații lui Djokovic în fața tribunalului l-au convins pe judecătorul federal să-i returneze viza.

„Un profesor şi un medic foarte calificat au prezentat scutirea sa medicală. În plus, excepţia medicală şi motivul pentru care a fost oferită a fost ratificată separat de o comisie formată din specialişti ai statului Victoria(...) Ce putea face mai mult acest om?”, a spus judecătorul federal Anthony Kelly, la audierea lui Novak Djokovic.

Chiar și așa, conform consilierului guvernamental Cristopher Tran, a avertizat că Ministrul Imigrației, Alex Hawke, are încă dreptul legal de a-i anula viza lui Djokovic pe propria răspundere, ceea ce ar însemna că Djokovic ar

putea rata Australian Open.

Tatăl lui Djokovic vede decizia de azi ca pe o mare victorie. Și sute de fani lui Djokovic au văzut-o la fel astăzi, în fața biroului avocaților săi. Când au încercat să se apropie de mașina cu care a plecat sârbul, aceștia au fost împrăștiați de jandarmi.

„Este o victorie nu doar pentru Novak, ci şi pentru întreaga lume liberă. Novak este într-o formă perfectă. Are o putere mentală atât de mare, încât toate prin câte a trecut nu l-au afectat. Dimpotrivă, i-au oferit energie suplimentară. Abia aşteptăm ziua de 17 ianuarie, pentru a începe turneul. El va câştiga următoarele zece turnee”, a declarat astăzi Srdjan Djokovic, tatăl lui Novak.

Ilie Năstase, fost număr 1 mondial în tenisul masculin [Sursa foto: Facebook: Ilie Năstase]

Fostul număr 1 în tenisul mondial, Ilie Năstase, consideră că Djokovic a pus autoritățile din Melbourne în fața faptului împlinit, deși cunoștea regulile.

„Eu o să folosesc comentariile lui Nadal. Dacă știa că trebuia să se vaccineze și a riscat, el a riscat. Îi era clar că trebuia să vină (în Australia) vaccinat!”, a reacționat Ilie Năstase într-un interviu acordat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

„Cum venea față de ăia 123, care mai erau în tablou, ăia toți vaccinați? Existau și comentarii de la jucători, dacă el juca...dacă joacă.”

„Dacă el vrea să rămână nevaccinat, să facă turnee pentru nevaccinați și turnee pentru vaccinați, dacă e așa.”

Cât despre conflictul dintre tabăra lui Novak Djokovic și autoritățile australiene, „Nasty” spune că nu există câștigător când vine vorba de imagine.

„Aici n-au greșit fanii! Fanii țin cu el. Aici au greșit părinții lui, în special tatăl lui care a pus paie pe foc. A făcut niște comentarii nelalocul lor, că l-au ținut ostatic în pușcărie...Adică urât! Băiatul (Djokovic) nu a zis nimic!”

„Asta nu e o imagine bună! E o imagine urâtă! Cine câștigă dintr-o imagine urâtă? Că nu înțeleg!”, a subliniat Ilie Năstase pentru WOWbiz.ro.

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic



Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg