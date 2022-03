EXCLUSIV! Irinel Columbeanu, declarații exclusive după ieșirea din spital! Ce au făcut Monica Gabor și Irina când au aflat? "Le-am urat și eu asemenea"

In articol:

Irinel Columbeanu a trecut prin clipe extrem de dificile, după ce și-a lansat cel de-al doilea volum, numit "Apofenia?", din trilogia pe care a scris-o, "Istoriile unui vehement". Fostul afacerist a suferit un AVC și a trebuit să fie operat de urgență.

Cum se simte Irinel Columbeanu după externare?

Acesta a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a oferit detalii exclusive despre starea lui actuală de sănătate.

Zilele acestea, Irinel Columbeanu s-a confruntat cu o operație grea, din cauza unui AVC. Fostul milionar a fost internat în spital, iar de curând a fost externat cu promisiunea să se refacă și să aibă griijă de sănătatea lui. Contactat de WOWbiz.ro, Irinel Columbeanu ne-a spus dacă și-a revenit după operație și ce recomandări a primit din partea medicilor.

"Mă simt destul de în formă, tocmai plănuiam o continuare a proiectului cu cartea, într-un mod destul de original, care sper să demareze de mâine. Mă simt mult mai bine acum, m-am pus pe picioare destul de repede. Medicul mi-a recomandat să nu mănânc grăsimi, să nu fumez, să am grijă de sănătate așa cum trebuie." , a declarat Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Astfel, se pare că fostul milionar s-a refăcut rapid după operația suferită, deja continuând să demareze proiecte în domeniul pe care îl îndrăgește nespus, scriitura.

De asemena, a promis să țină cont de sfatul medicilor, pentru a fi sănătos și lipsit de griji.

Ce a vorbit cu Monica și Irina, după ce a ieșit din spital?

Bineînțeles că, într-o astfel de situație, cele mai importante persoane din viața lui nu au rămas indiferente.

Astfel, Irinel Columbeanu ne-a dezvăluit ce a vorbit cu Monica și Irina, imediat după externare, dar și despre urarea pe care le-a făcut-o de 8 martie.

"Am vorbit cu Monica și Irina, le-am trimis cea de-a doua carte prin curier, ar trebui să ajungă fix de 8 martie în Malibu, la amândouă și abia aștept să îmi spună impresia lor. S-au îngrijorat puțin când au aflat ce am pățit, dar mi-au urat sănătate, să am grijă de mine. Le-am urat și eu asemenea și la mulți ani de ziua de 8 martie.", a mărturisit Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.