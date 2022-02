EXCLUSIV! Italia urmează exemplul Germaniei și recomandă a patra doză de vaccin. Dr. Adrian Marinescu: „Ar fi nevoie de un vaccin anual”

In articol:

Zielele acestea, Ministerul Sănătății din Italia a recomandat persoanelor cu un sistem imunitar deficitar să își facă a doua doză „booster” cu un vaccin pe bază de ARN mesager, dacă au trecut cel puțin 4 luni de la cea precedentă.

Dr. Adrian Marinescu: „Doza a patra are foarte mult sens pentru populația vulnerabilă.”

La începutul lunii, comisia de vaccinare din Germania a făcut o recomandare similară.

Deocamdată recomandarea dozei a patra nu a intrat în vigoare în Italia. Ministerul italian al Sănătății susține că răspândirea foarte rapidă a tulpinii Omicron și numărul mare de îmbolnăviri au dus la această decizie. Italia a înregistrat peste 150.000 de decese de la începutul pandemiei de coronavirus și este pe locul al doilea în Europa la capitolul mortalitate.

România a vaccinat circa 8.100.000 de cetățeni cu schema standard de vaccinare (2 doze) până în prezent. Campania de imunizare se mișcă greu, cu doar 7.674 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore. În aceste condiții, deși doza a patra ar avea sens pentru persoanele cu imunitate scăzută, doar o mică parte din populație ar fi eligibilă în acest moment.

„Cred că doza a patra, sau al doilea booster, are foarte mult sens pentru populația vulnerabilă. Cred că pe asta se bazează țările care recomandă acum încă o doză. Dar nu mai devreme de patru luni de la doza precedentă, altfel nu are sens. Pentru populația fără probleme, chiar nu văd de ce ar fi nevoie de încă o doză atât de devreme. Nu am văzut dovezi științifice convingătoare care să ateste necesitatea. Dacă ne uităm în viitor la posibilitatea ca virusul SARS-CoV-2 să nu mai fie atât de amenințător, practic ne uităm ca la sezonul gripei. Ar fi nevoie de un vaccin anual, care să mă protejeze de o formă gravă a bolii”,

a declarat Dr. Adrian Marinescu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Dr. Adrian Marinescu: „Trebuie să urmărim evoluția pandemiei.”

STIKO, comisia germană de vaccinare, a recomandat doza a patra de vaccin și personalului medical, cel mai devreme la șase luni de la doza a treia. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează în legătură cu campaniile de imunizare cu doze „booster” unde nu este cazul, pentru că privează țările fără posibilități de vaccinuri care ar putea ajuta cu adevărat în lupta împotriva pandemiei.

„Programele <<booster>> fără discernământ au toate şansele să prelungească pandemia în loc să-i pună capăt, deturnând dozele disponibile către ţările care au deja niveluri de vaccinare ridicate, oferindu-i astfel virusului posibilitatea de a se răspândi şi de a face mutaţii (genetice)”, a explicat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dr. Adrian Marinescu susține că evoluția pandemiei trebuie urmărită pas cu pas, pentru a vedea dacă și când sunt necesare noi campanii de imunizare cu doze suplimentare de vaccin.

„Pentru personalul medical și cei expuși constant la contactul cu virusul, doza a patra de vaccin are, iarăși, sens, dar nu mai devreme de șase luni. Trebuie să urmărim evoluția pandemiei, să vedem în ce stadiu vom fi atunci și dacă virusul mai reprezintă o amenințare sau nu. Nu avem de unde să știm sigur în această etapă”, a mai spus Dr. Adrian Marinescu pentru WOWbiz.ro.