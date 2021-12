EXCLUSIV! Jador și Moroșanu spun tot adevărul despre relația lor de prietenie! "Nu prea îmi spune lucruri frumoase"

In articol:

Jador și Moroșanu au legat o prietenie foarte strânsă de-a lungul timpului, ajungând chiar să colaboreze pe plan profesional. Cei doi tocmai au filmat un videoclip pentru o nouă piesă pe care o cântă împreună.

Jador și Moro, totul despre prietenia lor

Acesta a fost filmat la Academia de Sport a lui Cătălin Moroșanu, unde și-au demonstrat și calitățile sportive, într-un mod inedit.

Jador și Moroșanu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Oricine poate observa câte lucruri au în comun Jador și Cătălin Moroșanu, fapt pentru care se înțeleg atât de bine. Cei doi au vorbit în exclusivitate despre lucrurile care îi leagă cu adevărat, într-un interviu pentru WOWbiz.ro.

"Suntem din domenii diferite, dar nu suntem diferiți. Amândoi suntem moldoveni, unul din Bacău, unul din Iași, am crescut la țară, am mers cu coasa, cu prășitul. E vorba de principii, care sunt aceleași. Suntem umani.", au declarat cei doi artiști.

Moroșanu nu s-a ferit să își spună părerea sinceră despre Jador, așa cum îl vede el cu adevărat. De asemenea, a dezvăluit și motivul pentru care l-a păstrat aprope de sufletul său.

"Eu sunt un om destul de circumspect la caractere. Am trecut prin atâtea lucruri la viața mea și când văd un om bun la suflet, e lângă mine. Așa că îl am pe Jadorel al meu, finuțul meu, îl am lângă mine pentru că e un om deosebit, la care țin și sper să facă lucruri mari, pentru că are o carieră extraordinară și cred că începutul ăsta o să îl ducă mai sus." , a afirmat Cătălin Moroșanu.

Așa cum se întâmplă în orice prietenie, fiecare învață câte ceva de la cel de lângă el. Întrebat despre cel mai valoros sfat pe care l-am primit de la prietenul lui, Jador și-a amintit cu drag, vorbele lui Moro.

"Mi-a spus să stau cu neagra. Ăsta a fost cel mai mare sfat pe care mi l-a dat.", a mărturisit Jador, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De asemenea, Cătălin Moroșanu a ținut să îi dea replica și să susțină că vorbele sunt de proisos, faptele fiind cele care contează cu adevărat.

"Nu prea îmi spune lucruri frumoase, dar are o energie pozitivă și trăiesc prin el. Mă ajută să îi înțeleg generația. La un moment dat, toți îmbătrânim, dar el îmi spune anumite concepții noi, cum percep copiii lucrurile și pe mine mă ajută să înțeleg această lume.", a mai spus Moroșanu.

Cum au ajuns Jador și Moroșanu să fie atât de buni prieteni?

Jador și Moroșanu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Toată lumea este impresionată de prietenia dintre cei doi, însă, totodată, se întreabă de unde a pornit totul. Jador și Cătălin Moroșanu au povestit în detaliu reporterului WOWbiz.ro, despre începutul prieteniei lor.

"La show-ul de supraviețuire unde am participat. M-a ajutat cu casa, mi-a făcut cunoștință cu oameni, cu lumea bună. Ai ce să iei de la Moro.", a declarat Jador.

"În momentul când treci prin suferință, vezi omul cum este cu adevărat atunci. Când ajungi în viața reală, toți își pun iar măștile. Jadorel nu și-a pus nicio mască. E același om pe care îl știu și mi-a plăcut chestia asta. Foarte multe lucruri ne unesc pentru că gândim la fel.", a completat Moroșanu.

Cei doi artiști au fost supuși unor provocări interesante, unde au fost nevoiți să se descrie unul pe celălalt în câteva cuvinte. Astfel, Jador a spus despre Cătălin Moroșanu că este "f amilist, muncitor, foarte serios și disciplinat", iar sportivul a afirmat despre prietenul lui cântăreț că îl vede drept un om "carismatic, un caracter frumos și un om foarte muncitor."

