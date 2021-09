EXCLUSIV Jennifer Lopez și Ben Affleck de România! Cum au încins Anda Adam și noul ei iubit plajele din Mykonos

In articol:

Anda Adam și noul ei iubit formează unul dintre cele mai fresh cupluri din showbiz-ul românesc. Celebra cântăreață radiază de fericire la brațul noului bărbat din viața ei. Cei doi se afișează tot mai des pe rețelele de socializare, unde postează fotografii din vacanțele de vis din care merg.

Recent, cei doi îndrăgostiți au fost în Mykonos, unde au încins de-a dreptul plajele.

Anda Adam și noul ei iubit pot fi ușor confundați cu Jennifer Lopez și Ben Affleck. Cei doi au recreat pozele celebre în care cuplul de la Hollywood apare pe o barcă, în timp ce Ben Affleck își ține mâna pe posteriorul iubitei lui. Chiar dacă fotografiile sunt făcute la 20 de ani distanță, Jennifer Lopez și iubitul ei sunt la fel de îndrăgostiți și în prezent.

WOWbiz.ro vă prezintă în exclusivitate ipostaza cu care Anda Adam și al ei Ben Affleck au întors toate privirile pe plajele din Mykonos.

Cu formele bine lucrate ca ale cântăreței Jennifer Lopez , Anda Adam nu ratează nicio ocazie din a își arăta formele apetisante. Puțini știu că noul iubit al Andei Adam a făcut școala de actorie în Los Angeles, lucru care îl aduce tot mai aproape de a primi titlul de Ben Affleck de România. Concurenta din noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities” și iubitul ei fac senzație pe rețelele de socializare! Vedeta și noul bărbat din viața ei sunt de invidiat cu fotografiile „couple goals” pe care le postează pe Instagram.Imaginile lor fashion sunt exact precum cele ale influencerilor celebri din străinătate, care strâng milioane de like-uri.

Anda Adam și iubitul ei se cunosc încă din luna ianuarie a acestui an, însă o relație amoroasă s-a înfiripat abia în luna mai. În exclusivitate pentru WOWbiz.ro , frumoasa blondină a povestit despre primul moment în care l-a întâlnit pe bărbatul de care s-a îndrăgostit nebunește. Povestea dintre cuplul anului, concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” și afaceristul din Cluj, a început să prindă contur câteva luni mai târziu de la momentul în care s-au văzut pentru prima dată.

„Eu m-am intersectat cu el vreo trei minute undeva la sfârșitul lunii ianuarie, anul acesta. Nu s-a întâmplat absolut nimic, am fost într-o conjunctură, într-un cerc de prieteni. Nici nu știam cum îl cheamă. Eram la munte cu fetița. Real, eu am început să formez un cuplu cu el în luna mai. Doar ne-am cunoscut la munte în luna ianuarie, dar noi am început să ne discutăm și să ne vedem undeva în luna mai, după 15 mai”, ne-a declarat Anda Adam.

