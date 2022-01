EXCLUSIV! Jitaru, clipe grele după despărțirea de Mona! Cu ce fata de la Puterea dragostei ar forma un cuplu? "Este genul meu de femeie"

In articol:

Cristian Jitaru a avut o relație foarte frumoasă cu Mona, însă, din păcate, drumurile lor s-au separat. Cei doi au trăit o poveste de dragoste intensă, încât nimeni nu se aștepta la despărțire. Acum fiecare își vede de viața lui și nu mai păstrează legătura.

Jitaru a suferit după despărțirea de Mona

Jitaru

Imediat după separare, Mona a fost în platoul emisiunii "Totul despre Puterea dragostei", prezentată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de Youtube WOWnews și a vorbit despre motivele despărțirii. Jitaru a venit și el în platou și i-a dat replica fostei sale iubite.

Acesta a mărturisit cum s-a simțit, de fapt, după ce au pus punct relației și răspunde afirmației ei, în care a precizat că s-a despărțit de el pentru că și-a ascultat mintea și nu inima.

"Mie mi-a fost greu la început. O perioadă de 1-2 săptămâni mi-a fost rău, am și slăbit vreo 5-6 kilograme, nu mâncam, nu dormeam, am plâns și aici în studio. Ca relație a fost mișto, a fost cea mai tare de până acum și sper ca de acum să am o relație și mai mișto decât am avut-o cu Mona. Nu știu ce a vrut să zică prin "mi-am ascultat minte, nu inima", fiindcă eu nu am blocat-o cu absolut nimic, nu o urmăream, nu o sfidam, eram lângă ea la orice pas. M-am întâlnit cu un prieten comun și mi-a spus că Mona i-a zis că nu îi ofeream libertate. Nu înțeleg de ce spune lucrurile astea.", a spus Cristian Jitaru.

În ceea ce privește timpul petrecut cu Mona, Jitaru a vorbit frumos, însă cu o urmă de regret, semn că încă are sentimente pentru ea. Fostul concurent de la Puterea dragostei dezvăluie, tot platoul WOWnews, dacă fosta lui iubită a fost sau nu infidelă.

"Mă simt mândru că am putut să îi ofer ceea ce avea nevoie la momentul respectiv. Când s-au schimbat lucrurile, nu știu dacă neapărat din partea mea, nu a mai ținut de mine. Dacă ea a ales să ne despărțim, probabil așa e mai bine pentru ea. Nu cred că m-a înșelat niciodată. Nu am simțit asta, dar dacă a făcut-o, bravo ei.", a declarat Cristian Jitaru.

Jitaru vrea să formeze un cuplu cu Ella

Jitaru și Ella [Sursa foto: Captură YouTube]

În cadrul interviului, Cristian și-a dat cu părerea despre câteva dintre concurentele de la Puterea dragostei, însă una singură l-a cucerit. Este vorba despre Ella, despre care a declarat că și-ar chiar dori o relație cu aceasta.

"Da, Ella este o femeie mișto. Este genul meu de femeie. Chiar e ce trebuie. E foarte smart. Cred că Ellei trebuie să îi spui totul în față, așa o văd pe ea. Scurt și la obiect. Pe ea aș duce-o la Paris, la Turnul Eiffel. Ea are niște standarde, nu știu dacă mă încadrez, sunt un băiat obișnuit, am un job normal. Deci nu cred. Mi-ar plăcea să fiu cu ea.", a precizat Jitaru, în exclusivitate în platoul WOWnews.

Alte concurente care i-au mai atras atenția în mod plăcut au fost Adriana, despre care a spus că ar fi singura fată pentru care ar reintra în competiție și Maria, pe care o apreciază din punct de vedere intelectual.

Roxana Buzoiu, Ligi și Simona Braboveanu au primit cele mai slabe recenzii, acesta susținând că nu sunt deloc pe placul lui. Despre Roxana a afirmat că este prea mahalagioaică, despre Ligi că are "bot de rață", iar despre Simona că nu s-ar asocia niciodată cu ea.

