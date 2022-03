EXCLUSIV. Laura Vass e Bruma acum! De ce nu mai poate artista să-și folosească vechiul nume de scenă: ”Am fost nevoită”

In articol:

Laura Vass a făcut copilăria tuturor mult mai frumoasă, pe vremea când avea colaborare alături de Copilul de Aur! Toată lumea îi știa pe cei doi artiști, care făceau furori atunci când erau împreună pe scenă. Piesele lor sunt ascultate și astăzi, însă din păcate aceștia nu au mai colaborat împreună.

Toți fanii lor așteptau cu sufletul la gură ca Laura și Copilul de Aur să lanseze o piesă, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. WOWbiz.ro a stat de vorbă cu Laura Bruma, care ne-a dezvăluit de ce nu se mai numeste ”Vass” atunci când urcă pe scenă!

Laura Bruma, despre vechiul nume de scenă

Celebra cântăreață de manele ne-a povestit cu lux de amănunte cum a început o nouă etapă din viața ei, în care n-a mai putut să-și folosească numele vechi de scenă.

Laura Vass e acum Laura Bruma! Artista spune că a fost nevoită să renunțe la numele care a făcut-o celebră, în urmă cu mulți ani. Asta pentru că Laura nu s-a înțeles cu fostul ei manager, cel care avea marca înregistrată la OSIM și cel care nu a lăsat-o să folosească numele de ”Vass” în continuare.

Astfel, vedeta a folosit numele ei drept nume de scenă și a dat uitării pe cel de ”Vass”. Aceasta promite noi proiecte muzicale, total neașteptate, așa cum ne-a obișnuit. Reamintim că, artista a lansat de curând o piesă dedicată Ucrainei, în care și-a pus toate gândurile și sentimentele.

” Mi-am făcut canal nou de Youtube, relativ nou, are câteva luni. Am venit și cu schimbarea de nume, s-au schimbat multe lucruri în viața mea profesională. Am încheiat colaborarea mea cu fostul manager, iar marca Laura Vass este înregistrată de el la OSIM și nu ne-am înțeles, ca să o foloseasc în continuare. Am fost nevoită să-mi schimb numele de scenă”, ne-a dezvăluit Laura Bruma.