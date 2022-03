EXCLUSIV! Laurențiu Reghecampf, primele declarații despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultimele zile: "Mi-am revenit"

In articol:

Laurențiu Reghecampf a lipsit de la ultimele antrenamente ale Universității Craiova, pentru că s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate. În absența lui, Viorel Dinu, cel care este antrenorul secund al echipei din Bănie, s-a ocupat de pregătirea meciului cu Mioveni din deplasare.

Acesta a vorbit, pentru o televiziune locală, despre starea de sănătate a lui Reghecampf, ieri, cu o zi înainte de meci:Acesta oferea asigurări că Reghecampf este bine acum, că și-a revenit și că va fi pe banca Universității Craiova începând de astăzi.

Citeste si: Capitolul la care Laurențiu Reghecampf îl bate pe nașul Adrian Mutu! Nu este vorba despre fotbal: ”Nu se ridică la nivelul meu”

Citeste si: “Putin a pierdut războiul!”. Vestea pe care o aștepta toată lumea!- bzi.ro

„Mister a avut o problemă de sănătate, am vorbit cu el acum, dar mâine la meci şi m-a asigurat că va fi pe bancă. Știm că avem un meci greu cu Mioveni, ei au pierdut un singur meci din ultimele 11, şi acela dintr-un autogol.

Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf, declarații exclusive despre starea lui de sănătate

Nu avem o situaţie foarte bună în lot, avem încă accidentaţi, mereu apar astfel de probleme, ne-am obişnuit cu lucrul acesta, dar avem jucători de valoare, care îi pot înlocui pe cei accidentaţi, mulţi sunt nerăbdători să joace, au dat dovadă de caracter şi şi-au făcut foarte bine treaba”, a declarat Viorel Dinu, într-o conferință de presă.

Laurențiu Reghecampf a vorbit pentru WOWbiz.ro, despre problemele cu care s-a confruntat în ultima vreme și din cauza cărora a fost nevoit să lipsească de la antrenamentele echipei sale. Celebrul tehnician ne-a dezvăluit că s-a simțit puțin rău timp de două zile, fiind răcit, în rest starea lui de sănătate este bună. Acesta susține că nu este vorba de COVID-19, ci doar de o gripă cu care s-a confruntat câteva zile.

Ba mai mult decât atât, Reghecampf a spus că mai sunt câteva cazuri și în lot, însă nu trebuie ca cineva să-și facă probleme din acest punct de vedere.

Citeste si: EXCLUSIV. Laurențiu Reghecampf, adevărul despre averea Ionelei Prodan: ”Au fost momente când ne-a dat bani”. Câți bani avea cântăreața în cont, înainte să moară

" Am fost răcit, am avut gripă. Sunt bine, mi-am revenit. Am avut două zile în care m-am simțit puțin mai rău. Mai sunt câteva cazuri și în lot, dar nu trebuie să ne facem probleme. E vorba de răceală", a spus Laurentiu Reghecampf, pentru WOWbiz.ro