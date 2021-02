Exclusiv! Logodnicul Faimoasei Elena Marin de la Survivor România, dezvăluiri incredibile despre cum a trăit momentul mesajului! ”Eu cred că a acceptat cererea”

In articol:

Îndrăgostit până peste cap, Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin, recunoaște că pentru a-i scrie concurentei de la Survivor România, a avut nevoie de destul de mult timp.

”Înainte de a fi contactat de cei de la Survivor România pentru mesajul de Ziua Îndrăgostiților, mă tot gândeam la ce să îi scriu. Bănuiam că trebuie să fie un mesaj scurt, așa că am vrut să îl fac cât mai dens cu putință, să îi explic sentimentele mele în câteva cuvinte, dar să o fac să fie mai puternică decât a fost până acum”, ne-a spus, în exclusivitate, Andrei, logodnicul frumoasei concutente de la Survivor România. Așa că, ne-a spus Andrei, și-a dorit ca Elena Marin să simtă în acele momente că el îi este cu totul și cu totul devotat, că doar la ea se gândește și să, deși o vrea înapoi, o așteaptă atât timp cât este nevoie.

Elena Marin, impresionata de mesajul logodnicului ei

”Mesajul meu a fost, în fapt, și o cerere în căsătorie. Noi suntem logodiți, la Biserică, dar așa cum am explicat, nu am cerut-o de soție. Dar, acum, prin mesajul pe care i l-am transmis și, ca să fiu sincer, nu m-am bucurat în viața mea așa cum m-am bucurat când am văzut că a adus punct și că au câștigat Faimoșii jocul de comunicare, i-am transmis, practic, o cerere în căsătorie. Eu cred că a acceptat cererea, reacția ei a fost una care mi-a dat senzația că, acum, nu va mai avea niciun fel de îndoieli, că va crede și mai mult în noi, și, mai ales, în ea”, ne-a mai spus Andrei.

Mai mult decât atât, recunoaște Andrei, iamginile cu Elena Marin citind mesajul le-a văzut în nenumărate ori.

.”, ne-a mai spus Andrei, logodnicul Faimoasei , mai emoționat ca niciodată.

Elena Marin si Andrei sunt nedespartiti cand sunt in Romania

Logodnicul Faimoasei Elena Marin o așteaptă acasă

”În primul rând, vreau să îmi exprim încrederea față de viitoarea mea soție. Aberațiile spuse de acest copil nu mă ating și mi-aș fi dorit enorm să nu o atingă nici pe Elena. Presiunea de acolo este, însă, extrem de mare, așa că găsesc justificată suferință ei. Întotdeauna și-a dorit că imaginea ei să fie curată, pentru că tot ce a realizat, a realizat singură, prin muncă dreapta, prin propriile forțe. Se spune că orice om are un preț, ei bine, Elena nu are. De aceea a fost foarte afectată”, ne-a spus, în exclusivitate, Andrei, logodnicul Elenei Marin.

Elena Marin și Andrei se iubesc de mai bine de doi ani

Elena Marin și Andrei, logodnicul ei s-au cunoscut pe când frumoasă Faimoasă era dansatoare și asistență lui Mihai Morar. Povestea lor de dragoste, una extrem de discretă, în ciuda faptului că Elena Marin este una dintre cele mai cunoscute asistente TV ale micului ecran și, cu siguranță, o dansatoare care, la fiecare apariție, ia ochii tuturor de pe scenă, a început acum aproape doi ani. Andrei, fostul ei coleg de la Antena Stars, s-a îndrăgostit de Elena Marin și, romantic din cale afară, a început să o asalteze pe vedeta postului cu buchete de flori și invitații care mai de care mai frumoase pentru a putea petrece momente unice, în doi. Într-un final, cei doi au decis să fie împreună, iar acum Elena Marin, Faimoasa de la Survivor România, și logodnicul ei, Andrei, așteaptă să fie conduși la altar de Mihai Morar. ”