EXCLUSIV! Luminița Anghel își spune părerea sinceră despre reprezentantul României de anul acesta, la Eurovision! Iată ce a declarat despre WRS: "E ca o bucată de puzzle"

Luminița Anghel este una dintre artiștii de aur ai României. Oriunde a mers ne-a reprezentat cu succes, fiind considerată una dintre cele mai bune voci din țara noastră. Aceasta a avut bucuria ca, în urmă cu 11 ani, să nască un băiețel minunat, pe nume Filip.

Luminița Anghel, adepta unui stil de viață sănătos

Luminița Anghel [Sursa foto: Instagram]

Deși acum arată de invidiat, Luminiței Anghel i-a fost foarte greu să ajungă până aici, mai ales pentru faptul că nimeni nu credea în ea și ambiția ei. Însă, artista a crezut în ce poate, s-a ținut de sport și o viață sănătoasă și a reușit să ajungă la o siluetă perfectă.

“Pe vremea când am participat la Eurovision, eram genul de sportiv care mergea 5 zile la sală și dacă lipsea o zi, se duce în weekend. Acum fac zilnic. Primăvara cu umbrela în mână, la minus grade cu cagula pe față. A fost foarte greu la început. Nici eu nu am crezut că o să mă pot ține, dar rezultatele cred că m-au impulsionat să nu renunț. Și soțul meu, recunosc, a fost foarte mirat de faptul că mă țin, pentru că, repet, nu e ușor. Am haine de atunci, pe care le port și acum. Sunt fericită când lumea mă complimentează sau nu mă recunoaște. Mulți nu au crezut că o să reușesc. Uite că s-a putut.”, a povestit Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce părere are Luminița Anghel despre reprezentantul României la Eurovision 2022?

Luminița Anghel și WRS [Sursa foto: Instagram]

În anul 2005, ceea care a reprezentat România la Eurovision a fost Luminița Anghel. Momentul ei a fost excepțional, drept dovadă a obținut locul 3 în finală. Anul acesta, cel care va cânta în numele țării este WRS, cu piesa "Llamame". Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, Luminița Anghel și-a spus părerea sinceră despre cântăreț și dacă este sau nu pregătit să ne reprezinte la Torino.

"Îmi place foarte mult actul artistic ales. Recunosc că nu am văzut decât o semifinală, pentru că eram la Oradea, aveam un masterclass cu Nico și am ajuns târziu în cameră. Dar, am urmărit intenționat finala, pentru că știam că fiind foarte implicată în acest domeniu, o să fiu întrebată și o să mi se ceară părerea. Chiar îmi doream să câștige tipul ăsta, pentru că are tot ce îi trebuie. Melodia este foarte ușor de reținut, au show, sunt foarte mișto balerinii, el dansează extraordinar, în sensul că se încadrează, face parte din tot proiectul ăsta, e ca o bucată de puzzle, cu care ai completat puzzle-ul. E foarte mișto, îmi place. Realmente, cred că e ce trebuie să ne calificăm măcar în finală.", a declarat Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.