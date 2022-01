EXCLUSIV! Maria Dragomiroiu face show în SUA la început de an: „Sunt iubitori de artiști”

In articol:

Maria Dragomiroiu colindă luna aceasta America, împreună cu Gheorghe Gheorghiu, Romică Țociu, Cornel Palade și alți artiști de seamă.

Maria Dragomiroiu: „Românii de aici sunt foarte prietenoși.”

Aceștia susțin mai multe spectacole în marile orașe din Statele Unite, precum New York, Atlanta și Orlando.

Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu în SUA [Sursa foto: Facebook: Maria Dragomiroiu]

Interpreta de muzică populară a începe 2022 cu unul dintre cele mai mari turnee din cariera ei. Maria Dragomiroiu și trupa de artiști adunată de soțul ei, impresarul Bebe Mihu, merg în vizită la românii stabiliți în SUA cu muzică și voie bună.

„Aici tot timpul ai câte ceva de făcut. Românii de aici sunt foarte prietenoși. Sunt iubitori de artiști. Am fost în Orlando, la niște prieteni extraordinari! Foarte frumos! La New York, am fost și în Atlanta...eu și cu Paul Stângă, George Târgovișteanu, Romică Țociu și Cornel Palade ne vom întoarce acasă în două săptămâni, dar soțul meu, împreună cu Mioara Velicu, Gheorghe Ghoerghiu și 3 Sud Est rămân aici încă o lună și ceva.

Soțul mai are trupe și vine spre primăvară acasă”, a declarat Maria Dragomiroiu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Maria Dragomiroiu: „Noi, artiștii, suntem ca o familie.”

Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu [Sursa foto: Facebook: Maria Dragomiroiu]

Chiar dacă este departe de copii și nepoți în ianuarie, Maria Dragomiroiu se simte aproape ca acasă printre colegii cu care a împărțit scena atâtea zeci de ani.

„Noi ne simțim bine în turneu! Cântăm și la lume mai puțină, și la mai multă...nu contează! Suntem împreună! Noi, artiștii, suntem ca o familie.

Într-o mică trupă de artiști, nu simți nici depărtarea. Ești pur și simplu ca în familie, acasă, și asta este minunat! Îmi lipsesc copiii și nepoții! Mi-e dor de ei! Mi-e dor de acasă, pentru că mie îmi place cel mai mult să stau acasă!”, le-a mai spus Maria Dragomiroiu jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Maria Dragomiroiu: „Sperăm să întoarcem sufletele oamenilor către țara noastră frumoasă.”

Maria Dragomiroiu, una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din România [Sursa foto: Facebook: Maria Dragomiroiu]

Luna trecută, artista a fost văzută în fața Ateneului Român în timp ce filma pentru un proiect secret. Acum, Maria Dragomiroiu a dezvăluit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro ce alte nume mari sunt implicate în această colaborare și când se va lansa.

„Proiectul filmat la Ateneu este mai special. Costi Ioniță face un cântec foarte frumos, românesc, pur și simplu, în care este cântată țara noastră, într-un fel. Va fi lansat pe 24 ianuarie. Suntem mai mulți interpreți: eu, Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Emilia Ghinescu, Ion Paladi și Paul Stângă. Fiecare cântă o părticică, piesa are o orchestrație frumoasă. Și noi suntem foarte curioși, pentru că nu știm cum iese în final! Sperăm să mai întoarcem sufletele oamenilor către țara noastră frumoasă!”, a adăugat Maria Dragomiroiu.

