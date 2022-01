EXCLUSIV! Maria Dragomiroiu și Sofia Vicoveanca spun adevărul despre starea lui Nicolae Botgros! Ce au vorbit cu dirijorul? "Numai cine a pierdut pe cineva poate înțelege starea în care se află"

In articol:

Maria Dragomiroiu și Sofia Vicoveanca sunt două dintre cele mai mari artiste pe care le are industria muzicală populară din România. Cele două sunt foarte apropiate de marele dirijor Nicolae Botgros, care trece printr-o perioadă neagră.

Acesta și-a pierdut soția în urmă cu un an, acum câteva zile, de ziua lui de naștere, mama sa a decedat, iar acum, tocmai s-a operat de urgență din cauza unei probleme cu cataracta, în Germania.

Maria Dragomiroiu și Sofia Vicoveanca sunt prietene bune cu maestrul dirijor, astfel că au comunicat în această perioadă grea și au aflat detalii despre starea lui. Artistele au vorbit cu WOWBiz.ro și au dezvăluit discuțiile cu bunul lor prieten.

Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant pentru Nicolae Botgros

Maria Dragomiroiu, Nicolae Botgros și soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Îndrăgita cântăreață de muzică populară, Maria Dragomiroiu, îl stimează foarte mult pe maestru dirijor Nicolae Botgros, colaborând în cadrul diverselor spectacole în urmă cu câțiva ani. Din cauza faptului că a fost plecată în America o perioadă, artista nu a mai fost la curent cu cele întâmplate în țara noastră.

Citeste si: „Mi-au nenorocit sănătatea, corpul, dar și psihicul”, a răbufnit Brigitte Pastramă!- bzi.ro

Când reporterul WOWBiz.ro a pus-o la curent cu starea în care se află Nicolae Botgros, aceasta a fost uimită și a ținut să îi transmită un mesaj, plin de emoție și regret.

"Nu știu, eu acum aud, dacă am fost plecată în America. Îmi pare foarte rău pentru dumnealui! Acum am aflat. Dumnezeu să o odihnească pe mama lui. Asta e viața, ne încearcă pe fiecare, nu știi când odată ești mai bine, odată vin tăvălug grelele peste tine, dar trebuie să îi faci față. Îi doresc din toată inima să fie sănătos, putere, să treacă peste toate. Avem multe de făcut împreună, este un mare artist și îl apreciez. Am avut două spectacole superbe la Sala Palatului dirijate de dumnealui și m-aș bucura, dacă vrea Dumnezeu, să mai facem și altele. Abia acum am venit din America și nu știam și nici nu am citit pe nicăieri. Îi transmit prin intermediul WOWBiz.ro sănătate și putere să poată să treacă peste și încredere în Dumnezeu și rugăciune că altceva n-ai ce să faci.", a declarat Maria Dragomiroiu, cu emoție în glas., în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Citeste si: Nicolae Botgros, nevoit să se opereze! Primele declarații ale artistului, după intervenția chirurgicală: „Văd lumea altfel”

Sofia Vicoveanca dezvăluie convorbirea ei cu Nicolae Botgros

Sofia Vicoveanca și Nicolae Botgros [Sursa foto: Facebook]

Și Sofia Vicoveanca se numără printre persoanele dragi ale dirijorului, cu care ține legătura constant. Cei doi au susținut o serie de concerte împreună, în curând, pregătind un nou proiect. Când apăreau împreună pe scenă, publicul era în delir, apreciind cu ropote de aplauze talentul și chimia lor extraordinare.

Cântăreața de muzică populară a vorbit la telefon cu Nicolae Botgros, imediat după tragedia cu mama sa și operația din străinătate și a dezvăluit detalii din conversație, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

"Ieri am vorbit, m-a sunat el. Noi vorbim. Numai cine a pierdut pe cineva poate înțelege starea în care se află. Eu înțeleg, pentru că și eu de 20 de ani mi-am pierdut soțul și știu ce înseamnă să fii singur. M-a întrebat ce facem pe 14 august, pentru că are multe evenimente bdeclalate și îi e frică să mai ia ceva în plus. I-am spus că da, deci totul ok. Am vorbit cu el, nu e nimic. Nu l-am întrebat despre așa ceva, că îl necăjesc. Aș putea să-l sun să văd cum se simte, dar din moment ce am vorbit ieri, cum am vorbit și cum mi-a propus să lucrăm împreună, e bine.", a mărturisit Sofia Vicoveanca, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Distribuie pe: