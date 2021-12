EXCLUSIV! Mariana de la “Puterea Dragostei”, detalii neștiute despre cearta cu Aya! Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Marinescu?

In articol:

Mariana a fost una dintre cele mai iubite concurente care au participat vreodată la show-ul fenomen “Puterea Dragostei”. Aceasta a foste extrem de curtată de toți băieții acre treceau pragul casei, însă singurul cu care a fost împreună a fost Cristian Comănici, relație care, din păcate, s-a sfârșit repede.

Mariana și Aya nu mai sunt prietene

Invitată în cadrul emisiunii “Totul despre Puterea Dragostei”, moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Mariana Danilenco a spus tot adevărul despre cearta dintre ea și Aya. În competiție, cele două erau cele ami bune prietene, însă se pare că în afara casei, lucrurile nu au mai funcționat, iar legătura dintre cele două a luat sfârșit.

“Nu mai sunt prietenă, nu mai vobesc cu ea, nu mai locuiesc cu ea! Nu mai păstrăm legătura absolut deloc! În momentul în care unii oameni se gândesc doar la ei și nu ș la persoanele din jurul lor, e mai bine să scoți din viața ta, acest gen de persoane. A fost o decizie de comun acord să nu mai păstrăm legătura și fiecare să își vadă de viața sa.” , a dezvăluit Mariana.

Roșcata mărturisește că de atunci nu s-au mai întâlnit, nici măcar când Aya a venit la ea la apartament să își strângă lucrurile. Dezamăgită, Mariana povestește cum s-a terminat totul în mod trist și brusc.

“Eu aveam apartament cu ea. Stătea și la Andrei și s-a hotărât să plece de tot. De când s-a întors ea din Liban, cred că am mai văzut-o de maxim două ori și atât. După, și-a luat lucrurile în perioada cât am fost eu plecată în Londra. Nu ne-am mai întâlnit, nu am mai vorbit, nu ne-am mai văzut la față una cu celalaltă. Totul s-a terminat așa, dintr-o dată.”, a declarat Mariana.

Ce relație au, de fapt, Mariana și Marinescu?

Fosta concurentă “Puterea Dragostei” a vorbit, tot în cadrul emisiunii prezentate de Cornelia Ionescu, și despre relația pe care o are cu Marinescu. În urma declarațiilor lui, în care a dat din casă depre mesajele dintre ei, Mariana nu stă pe gânduri și îi dă replica.

“Aoleu, Marinescu! Dai tot din casă? Nu poți să ții un secret. Nu există o relație între noi doi, dar într-adevăr am vorbit cu el, avem și niște chestii de făcut împreună, niște surprize pe plan profesional, dar vom vedea.”, a spus Mariana.

Roșcata a afirmat încă o dată că deși nu e nimic concret între cei doi, i-ar plăcea să se cunoască mai bine cu Marinescu, lăudându-i fizicul și susținând că se aseamănă când vine vorba de caracter.

“Eu am spus de foarte multe ori că aș fi putut avea o legătură cu el, fiindcă noi chiar ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere. Suntem amândoi orgolioși. Nu am stat prea mult unul lângă celălalt să vedem dacă ne-am potrivi fizic, dar da, e un bărbat care arată bine, mai ales acum după ce face s-a apucat iar de sală. E bine, e ce trebuie.”, a mărturisit Mariana.